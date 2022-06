Ricardo Rondón pidió disculpas a Susy Díaz y responde a Magaly Medina por llamarlo “misógino”

Ricardo Rondón niega haber insultado a Magaly Medina y le pide disculpas a Susy Díaz. (Foto: Captura)

Ricardo Rondón se tomó unos minutos de su programa En Boca de Todos para disculparse con Susy Díaz por el incómodo momento que vivió el último martes 21 de septiembre cuando se encontraba como invitada conversando con el psicólogo Tomás Angulo sobre las acusaciones de agresión de Flor Polo.

Como se recuerda, la exvedette se molestó y abandonó el set tras discrepar con las opiniones del especialista y las preguntas de Rondón con respecto a las declaraciones de su hija contra Néstor Villanueva. Ante ello, el conductor de espectáculos se pronunció y le pidió disculpas.

“Yo comprendo y entiendo por el duro momento que tiene (Susy Díaz). Desde aquí si el hecho de preguntar que es diferente de acusar porque generó un mal entendido... ella se sintió ofuscada por el comentario que hizo el especialista (...) Aquí defendemos, respetamos, queremos y siempre hemos tratado a nuestros invitados como se merecen”, comenzó diciendo.

“Susy desde aquí, si te sentiste ofendida por mi pregunta, a mí no me hace menos Ricardo Rondón ni más pedirte disculpas porque esa no fue mi intención, solo hice una pregunta como periodista”, sentenció.

Ricardo Rondón pidió disculpas a Susy Díaz. (VIDEO: América TV)

LE RESPONDE A MAGALY MEDINA

Ricardo Rondón no se quedó callado luego de que Magaly Medina lo tildara de hipócrita, misógino y ‘mono con metralleta’. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista lanzó sus dardos contra el presentador televisivo recordando que él la insultó y le puso varios adjetivos en el pasado durante muchos años, por lo que no tendría nada que opinar sobre el caso de Flor Polo y Néstor Villanueva.

Por su parte, Ricardo Rondón se mostró indignado por los calificativos en su contra y negó haberla insultado. “Que yo recuerde estimada Magaly, jamás te he lacerado tu dignidad como mujer y jamás me he referido a ti como madre porque siempre he destacado que primero eres una dama y que yo tengo que criticar es tu función en un programa de televisión”.

“En Boca de Todos es un programa que ofrece entretenimiento y cuando en algún instante hemos tenido un exceso, hemos pedido las disculpas del caso, pero de ahí a llamarnos misóginos eso me parece poco cortés porque es como si te dijera que tú padeces de misandria, dícese de las personas que detestan a los hombres”, agregó.

Asimismo, señaló que solo pide que Magaly Medina deje de poner calificativos a las personas, especialmente a las mujeres, y le pidió perdón si es que en algún momento le dijo algo negativo antes que sacara pruebas de ello.

“Si yo me equivoqué, si en algún momento memoria me está fallando y yo me referí a ti, discúlpame Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”, agregó.

Ricardo Rondón responde a Magaly Medina por llamarlo “misógino”. (VIDEO: América TV)

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA?

La popular ‘Urraca’ criticó a Ricardo Rondón por haber incomodado a Susy Díaz y haber pedido que pare con los ataques a Jazmín Pinedo. La periodista le recordó que él también arremetió en su contra años atrás con fuertes calificativos.

“Rondón, el que ha sido un mono con metralleta durante mucho tiempo. Cuando escuché lo que este hombre había dicho, pedí (a la producción) los cientos de insultos que me ha dedicado siendo hombre (...) todas las cosas que él me ha dicho, los insultos más bajos, porque no estamos hablando de una discusión de mujer a mujer, él siendo un hombre me ha dedicado unos insultos tremendos, y ahora me viene a mí a decir que no hablemos, que no pongamos títulos, adjetivos. Hipocresía más grande”, dijo la figura de ATV la noche del 21 de junio.

