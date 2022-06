Magaly Medina minimiza a Jazmín Pinedo y vuelve a asegurar que América Tv la ataca: “Se sienten amenazados”

Magaly Medina resta importancia a Jazmín Pinedo. (Foto: Captura de TV)

Lo vuelve a hacer. Magaly Medina arremetió una vez más contra Jazmín Pinedo; sin embargo, en esta ocasión no le dedicó la mayor parte de su programa a la ‘Chinita’, sino habló de otros personajes de América Televisión.

“Creo que en toda mi carrera televisiva y periodística he sido una persona que ha defendido sus ideas, yo felizmente no he sido tonta útil de nadie, siempre expreso lo que yo siento, le guste o no a mis jefes, he tenido felizmente la dicha de trabajar con personas y directivos que han respetado siempre mi libertad de opinión”, empezó diciendo.

Para Magaly Medina, el canal de Pachacamac le habría ordenado a todos sus conductores atacarla, pues se sienten amenazados por su programa, el cual sería la cara visible de todo ATV, esto pese a que existen otras figuras.

“Yo no cambio de opinión, me mantengo aunque la corriente diga lo contrario, y esta vez América Televisión se siente un poco amenazada por un canal que ya ha desplazado a Latina , sino que ahora amenaza al canal más grande y poderoso de la televisión nacional y eso debe ser un poco fastidioso para ellos”, indicó.

“ ¿Quién es la cara visible de este canal? Aunque a algunos les duela aceptarlo, es este programa es el caballito de batalla, el público así lo reconoce, el caballito de batalla que está al frente , nosotros damos la cara. Entonces, ¿a quién tienen que atacar? A mí, por supuesto, no hay otra”, añadió.

En otro momento, la popular ‘Urraca’ minimizó a Jazmín Pinedo, indicando que su pelea con ella ya se acabó, por lo que ahora le va a empezar a responder a las otras figuras de América Televisión, quienes llegaron a la conducción luego de haber estado envueltas en diferentes escándalos.

“ Tú eres una insignificancia (Jazmín), alguien que alguna vez la hizo creer conductora , como en la televisión, a tantas opinólogas la han hecho creer que son conductoras de televisión, hay muchas opinólogas, gente que era escandalosa, por ejemplo Tilsa Lozano”, añadió.

La conductora de Magaly Tv: La firme señaló que América Televisión la ataca a ella porque es la cara visible de ATV.

MAGALY MEDINA ASEGURA QUE JAZMÍN PINEDO SOLO BUSCABA COQUETEAR CON FARFÁN

Tras ver la última parte de la entrevista entre Jazmín Pinedo y Jefferson Farfán, Magaly Medina señaló que el único objetivo que tuvo la ‘Chinita’ cuando estuvo dentro de la casa del futbolista fue ‘coquetearle’.

“ Ella fue a buscar un coqueteo barato, no fue a buscar una entrevista. Es lo penoso y lo degradante a lo que llega una persona con exceso de figuretismo . Venderse a este jugador de fútbol para que él en algún momento la invite a salir. El lazo se le notaba en todos lados. Lo pongo como imagen porque hay que evidenciar lo que es visible. Hay que verlo para que eso nadie lo repita”, señaló.

