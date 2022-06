Erick Elera apoya relación de Andrés Wiese con Janick Maceta: “Le deseo lo mejor a mi compadre”

Erick Elera habla de relación entre Andrés Wiesse y Janick Maceta. Foto: composición.

Erick Elera no dudó en enviarle los mejores deseos a su compadre Andrés Wiese por la relación que a comenzado hace pocos meses con la exreina de belleza, Janick Maceta.

En la alfombra roja de la película ‘Encitados’, el actor comentó que cuando conversa con el padrino de su hija mayor, Flavia, no toca el tema de su nueva amor con Janick Maceta, pero lo ve muy contento y feliz en esta etapa de su vida.

“Se les ve bonitos ¿no?... Ay Nicolás... ¡Nicolás juntos están!... creo que de hecho están... no he profundizado en el tema cuando hemos conversado... le he dicho pásala bonito hermano, diviértete ... creo que está bien y contento” , expresó.

Por otro lado, Erick Elera comentó que no tiene la oportunidad de conocer en persona a la ex Miss Perú Universo 2020, pero le parece una excelente mujer y hace muy feliz a su excompañero de la teleserie Al Fondo Hay Sitio.

“No tengo la oportunidad de conocerla, pero se ve una chica linda, buena ... Le deseo lo mejor a mi compadre, siempre”, señaló.

Erick Elera habla sobre su compadre Andrés Wiese y su relación con Janick Maceta. Video: Willax Canal/ Amor y Fuego.

JANICK MACETA HABLA SOBRE SU RELACIÓN CON ANDRÉS WIESE

Como se recuerda, el romance entre Andrés Wiese y Janick Maceta se vio expuesto luego que los usuarios de las redes sociales se percataran de la constante interacción que tenía la pareja a través de sus cuentas de Instagram.

Después de ello, las figuras de TV viajaron juntas a Tailandia, avivando más los rumores. Hasta el último 15 de junio, fecha que la modelo terminó hablando de su relación amorosa con el actor en una entrevista para América, luego de la final del Miss Perú Universo 2022.

“Mi corazón está feliz ”, fue su primera respuesta cuando el reportero le preguntó sobre su actual pareja. Ante la consulta si así confirmaba el romance, Maceta en lugar de negarlo, solo sonrió y repitió: “Estoy feliz, ¿no se me ve feliz?”.

Janick Maceta también comentó que prefiere mantener su vida amorosa en privado y no hacerlo público, además indico que Andrés Wiese y ella no son de salir mucho a eventos sociales. “Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos”, resaltó.

La hermosa ingeniera de sonido, también comentó que cuida mucho a su familia y a sus seres queridos de los medios de comunicación. “Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida”, expresó la joven.

JANICK MACETA Y ANDRÉS WIESE NO SE ESCONDEN

Janick fue bastante clara al indicar que en algún momento los van a ver juntos, pero jamás buscando pantalla. “De vez en cuando, obviamente, nos van a ver de viaje, pero no bajo el lente de la cámara”, dijo.

Hay usuarios muy emocionados por la linda pareja que forman, que ya los quieren casar y por ese motivo el reportero aprovechó y le consulto si ya habían tocado el tema del matrimonio. La exMiss Perú remarcó que no está pensando en eso todavía, que está viviendo su relación poco a poco y sin presiones.

“Que lo que le haga feliz a las personas sin presión de los medios, creo que todas las personas estamos en nuestro derecho de disfrutar un amor bonito”, concluyo la guapa modelo sin perder nunca la sonrisa.

Janick Maceta se refiere a su relación con Andrés Wiese. La joven resaltó que está muy feliz. (Video: América TV)

