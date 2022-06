Melissa Klug lanza misil a Jefferson Farfán: “Si no tiene tiempo para ver a sus hijos, no es mi problema”

Melissa Klug lanza misil a Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Melissa Klug utilizó sus redes sociales para contestarle a un usuario que le preguntó sobre Jefferson Farfán. La empresaria se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores y sorprendió al contar que el futbolista no estaría pasando mucho tiempo con sus hijos.

Como se sabe, fruto de su relación tuvieron dos varones, Adriano de 13 años y Jeremy, quien cumplió 10 años el pasado mes de mayo. Por ello, algunos cibernautas quisieron saber si el deportista estuvo presente en la celebración.

Cabe resaltar que, en los últimos años el pelotero se encontraba radicando en el extranjero, pero desde mediados del 2021 regresó al Perú para incorporarse al equipo de Alianza Lima. Sin embargo, no visitaría a sus primogénitos muy seguido.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug dejó entrever que Jefferson Farfán no está participando en las actividades de sus pequeños. “¿No es mejor incluir también al padre en las actividades del niño?”, le preguntó un internauta.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en responder. “ Pero si él no puede y no tiene tiempo, no es mi problema” , escribió sobre la foto de su quinto hijo, aparentemente, mientras jugaba en un campeonato.

Foto: Instagram

Por otro lado, Melissa Klug también quiso dejar en claro que la reciente fiesta por los 10 años de su hijo lo organizó ella misma sin la ayuda del padre de su hijo. Pese a que la fecha de su onomástico fue en mayo, la empresaria le realizó una celebración temática el último fin de semana.

“Ya expliqué que el día de su cumpleaños, que fue el 15 de mayo, hicimos una reunión familiar incluido el papá y también fue en mi casa. Jeremy nos pidió una fiesta con la temática de fútbol. Se lo consulté al papá para celebrarle ambos y él decidió hacerlo por su cuenta (cuando no lo sé) entonces pasaban las semanas y yo decidí hacerle su fiesta temática y demoré en encontrar local hasta que lo conseguí y yo sola lo realicé”, sentenció.

(Foto: Instagram)

MELISSA KLUG QUIERE UN SEXTO HIJO

Melissa Klug asistió a una clínica de fertilidad para congelar sus óvulos, pues desea darle un hijo a su pareja Jesús Barco, futbolista de 24 años. Sin embargo, los detractores han puesto el grito al cielo al saber que la ‘Blanca de Chucuito’ quiere agrandar la familia, que ya de por sí es numerosa.

Sobre esta decisión, la empresaria de 38 años aclaró lo siguiente para América Espectáculos: “Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es criopreservar mis óvulos, que estén congelados para que cuando yo desee ser mamita, haga el procedimiento. No es que sea ahorita, es porque las mujeres vamos contra el reloj”.

Por otro lado, señaló que primero se casará con Jesús Barco y luego tendrán un hijo juntos. Cabe resaltar que el deportista está de acuerdo con la idea de convertirse en padre, por lo que apoya a Melissa en todo este procedimiento de conservación de óvulos. “Ya lo conservé con él, pero primero veremos el tema del matrimonio, luego el bebé… Cómo será, pero todo a eu tiempo”.

Cuando la reportera del canal le preguntó qué opinaba sobre las críticas que ha estado recibiendo en los últimos días, Klug respondió entre risas: “Es mi cuerpo, es mi decisión, yo lo voy a criar. No sé, (como si me fueran) a ayudar con la leche, los pañales”.

