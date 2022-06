Xoana González ganó suscriptores tras contenido explícito de Fátima Segovia en OnlyFans

Xoana González cuestionó el contenido de Fátima Segovia. (Fotos: Instagram)

Fátima Segovia siguió los pasos de Xoana González al subir contenido pornográfico en su cuenta de OnlyFans. Sin embargo, la argentina no está conforme con los videos compartidos, pues cree que no están bien producidos y carecen de “conexión”. También aseguró que sus seguidores han aumentado al darse cuenta que la modelo peruana no ha cumplido con sus expectativas.

Aunque en un inicio Xoana no quiso hablar de la exfigura de JB en ATV porque “no quiere meterse en problemas legales”, terminó aconsejándole que planee mejor sus videos porque ha observado que no hay comunicación, ni coordinación con su pareja al momento de mantener relaciones sexuales.

“Ella quería algo, él otra cosa. Se empiezan a pelear en medio del video. El suscriptor pagó, está con el ‘asunto’ entre manos, y se ponen a discutir. Una falta de respeto. Pero igual los felicito, hay que animarse, son los primeros vídeos”, comentó.

Asimismo, Xoana González recomendó mejorar la iluminación y los ángulos de la cámara; siempre y cuando quieran publicar videos en la plataforma, y no transmisiones en vivo que “te ahorran mucho trabajo”.

En otro momento de la entrevista, la modelo argentina se mostró agradecida con ‘La Chuecona’ porque ha aumentado de suscriptores en OnlyFans. Ella cree que esto se debe al nuevo contenido de Fátima Segovia, o al menos así se lo han confesado sus propios seguidores.

“La felicito porque a mí me subieron un montón de seguidores. Había muchas expectativas. Ella tiene su público bien fiel, entonces como que medio se cansaron porque dos fines de semanas pasó lo mismo. Yo sé por mis seguidores, después se pasan a mi lado”, enfatizó.

XOANA GONZÁLEZ QUIERE UNA COLABORACIÓN

En entrevista exclusiva con Infobae, Xonana González felicitó a Fátima Segovia por haber tomado el osado paso de hacer pornografía en OnlyFans, ya que antes solo publicada imágenes eróticas.

“Eventualmente esto iba a pasar. Le deseo lo mejor, es una diosa, tiene un cuerpazo, es súper sexy y, bueno, estoy esperando a que se anime a hacer colaboraciones. Me anoto en la primera fila a ver si se me da”, señaló.

Incluso, informó que para el mes de julio estará en Lima, por lo que la propuesta de hacer una ‘collab’ entre chicas puede ser posible. “Yo no creo en la competencia entre mujeres. La verdad es que yo no suelo competir con nadie. Cada uno es como es, tiene su propio estilo y personalidad. Para mí ella suma”, dijo.

¿CUÁNTO GANA XOANA GONZÁLEZ EN ONLYFANS?

La modelo argentina fue consultada por cuánto serían sus ingresos gracias a la página del momento. No obstante, Xoana prefirió no dar detalles al respecto por seguridad. “No me gusta hablar de números porque expone nuestra seguridad (…) Gracias a Dios desde que empezamos, es una cosa que se ha incrementado”, dijo en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, fue consultada por si tenía problemas en cumplir algunos pedidos de sus seguidores. A lo que González indicó que, al contrario, pues le dan muchas ideas para crear nuevo material para su plataforma.

“No, al contrario, la gente nos pasa ideas y nos dice: “Me gustaría que hagan las películas de Disney, que representen esta (película)” Mucha cosa de Disney, hace poco él hizo de Aladino y yo de princesa de Disney. Ahora se está dejando la barba para hacer del náufrago y yo voy a ser la pelota Wilson”, contó entre risas.

