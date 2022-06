Melissa Klug asegura que Jesús Barco ya está advertido sobre las infidelidades. (Foto: Captura / Instagram)

Melissa Klug sorprendió al contar que ya tiene advertido a Jesús Barco por si comete alguna infidelidad. La popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que ha conversado con su pareja sobre las consecuencias que habría si sale en algún ampay.

Como sabemos, su relación sentimental comenzó hace poco más de dos años y desde entonces han pasado por diferentes crisis que han llegado a remecer en la farándula peruana. Sin embargo, supieron superar sus diferencias y ahora se muestran como una de las parejas más sólidas.

Además, Melissa Klug tiene planes de casarse y volver a quedar embarazada, pues desea tener una hija con Jesús Barco. Todo parece indicar que, la empresaria ya tiene todo pensado, incluso si el futbolista le es infiel en alguna oportunidad.

PUEDES LEER: Melissa Klug niega haber criado a sus 5 hijos con el dinero de Jefferson Farfán: “Yo trabajo”

Durante una entrevista con las cámaras de América Espectáculos, la ex de Jefferson Farfán aseguró que por su parte ni por la del deportista habrán engaños ni traiciones y si llega a suceder, no se lo perdonaría.

“La tiene clara (Jesús), clarísima. O sea, acá infidelidades no van a haber por ninguna de las dos partes, no se perdonan”, dijo muy segura.

Asimismo, Melissa Klug dejó en claro que si en un futuro se llega a enamorar de otra persona estando en una relación, terminaría esta de la mejor manera para no tener conflictos.

“Y si es que llegase a pasar, de que a una persona o a mí nos gustara otra, pues caminos separados. Fue un gusto, gracias por ser parte de mi vida y chau, así la tenemos clarita”, sentenció.

Melissa Klug cuenta lo que haría si se entera que Jesús Barco le es infiel. (VIDEO: América Televisión)

MELISSA KLUG NO USÓ EL DINERO DE JEFFERSON FARFÁN PARA CRIAR A SUS HIJOS

Melissa Klug ha sido criticada en más de una ocasión por tener cinco hijos de tres padres distintos: Jefferson Farfán, Raúl Marquina y Abel Lobatón. Aunque ella ha preferido no responder a sus detractores, no pasó lo mismo cuando Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, aseguró entre risas que la ‘Blanca de Chucuito’ había criado a sus hijos con el dinero de la ‘Foquita’, quien logró ser cotizado en 18 millones de euros en su mejor momento.

No pasó mucho tiempo para que la empresaria de 38 años saliera a dar sus descargos. En entrevista con América Espectáculos, la empresaria dejó en claro que ella jamás se ha beneficiado económicamente del futbolista o de sus exparejas, ya que ellos tienen la obligación como padres de transferir una cantidad acordada por ley.

“Yo no me beneficio del dinero de él, ni de ninguno de los papás de mis hijos. Ellos han cumplido lo justo. Con Jefferson tengo un acuerdo, que los beneficiarios son mis hijos. Yo trabajo. Y bueno, que la gente siga opinando porque a las finales es mi vida y yo la vivo”, señaló Klug.

Asimismo, reafirmó que ella sacó adelante a sus hijos sin ayuda. “Eso lo diré siempre. El hecho que yo haya tenido una relación larga con el papá de mis hijos, que esté un techo y una comida, no quiere decir que él me haya ayudado a aportar en toda su crianza, medicina, educación, vestimenta. Eso no se puede comparar con todo lo global que es mantener a tus hijos”, sostuvo.

Melissa Klug niega beneficiarse del dinero de Jefferson Farfán | VIDEO: América TV / América Espectáculos

SEGUIR LEYENDO