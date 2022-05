Melissa Klug explota contra usuaria y sale en defensa de Samahara Lobatón tras denuncia de acoso

Melissa Klug saca cara por su hija Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)

Melissa Klug sacó las garras para defender a su hija Samahara Lobatón luego de que una usuaria le reclamara por el comportamiento de la influencer y le pidiera que corrija sus actitudes. Esto luego de que apareciera una denuncia en su contra por acoso y amenazas de muerte impuesta por Jorka Otoya, amiga cercana de Youna.

Recordemos que hace unos días, el programa Amor y Fuego difundió unos chats donde la exchica reality acusaba a la joven de 21 años de inventar que tiene una relación con el padre de su hija, por lo que iría a su casa para matarla si no contestaba el teléfono. “Yo sé donde vives y no me da miedo. Te mato hija de put* porque te mato”.

A pesar de que, en un principio la popular ‘blanca de Chucuito’ aseguró que conversaría en privado con su hija y no se pronunciaría al respecto, no pudo evitar responderle a una cibernauta que la criticó por la crianza de su primogénita.

“Primero corrige a tu hija con actitudes matonescas, aún así piensas tener más hijos”, escribió una internauta en una fotografía de la empresaria en su cuenta de Instagram. Ante ello, Melissa no tardó en contestarle fuertemente.

“¿Quién eres tú para escribir eso? Primero hice un buen trabajo de criar SOLA a mis hijas, ellas ya son mayores de edad y saben que cada acción tiene consecuencias” , se lee en la primera parte de su texto.

Asimismo, dejó entrever que existen mujeres que aprovechan algunas situaciones para sacar provecho. Además, resaltó que sus 5 hijos son muy educados y que hizo una buena labor como madre soltera.

“Nosotras las mujeres no tenemos la culpa que hayan “mujeres” que se quieran pasar de listas, entonces es mejor callar porque las “otras” se pueden hundir. ¡Tengo hij@s bien criados y educados y sabes lo mejor de todo que lo hice SOLA! Besos mi amor, bendiciones”, concluyó.

Foto: Instagram

Dentro de la misma publicación, otra usuaria comentó que ella reaccionaría de la misma forma que la exintegrante de Combate si descubriera que otra mujer está buscando a su pareja. “Yo creo que cualquiera reaccionaría de la misma forma si ven que le escriben a tu marido, si ven que van a buscar a tu marido a tu casa. Otra mujer y no nos hagamos las puritanas, las dignas y decir yo nunca”.

Su comentario no pasó desapercibido para la expareja de Jefferson Farfán, quien dejó en claro que es una mujer que siempre va a defender a su familia. “¡Ojo! Aquí no respaldo a ninguno, hablo por mi hija, creo que no entendiste. ¡Qué mujer no defiende lo que cree que es su familia! Dios no quiera que te pase nunca”.

Finalmente, señaló que, pase lo que pase, ella no dejará de apoyar a su hija Samahara Lobatón, pese a los errores que pueda cometer. “A ver, cuántas mujeres que me siguen y las que solo me ven sin seguirme (sapas). Pueden explicarle a esta “señora” o “señorita” que MAMÁ ES MAMÁ y no importa cuántas veces te EQUIVOCASTE y elegiste mal cuando cometiste errores”.

Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO