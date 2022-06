La feroz crítica de Magaly Medina contra Alessia Rovegno por hablar sobre la paz mundial

Magaly Medina arremetió contra Alessia Rovegno. (Fotos: Instagram)

Como ya es bien sabido, Alessia Rovegno no es la candidata favorita de Magaly Medina para ganar el Miss Perú 2022. Aunque la modelo es indiscutiblemente bella, la ‘Urraca’ cree que no está preparada para representar al país en un certamen internacional. ¿La razón? Las respuestas que viene dando en las entrevistas formales.

Recientemente, la hija de Bárbara Cayo fue entrevistada por Janick Maceta, Miss Perú 2020, quien se encargó de evaluar su desenvolvimiento. Cuando le consultaron sobre qué cambiaría en el mundo si tuviera el poder de hacerlo, Alessia no dudó en responder que cambiaría la paz.

Sus palabras dejaron sorprendida a la actual pareja de Andrés Wiese, por lo que intentó ayudar a la joven candidata al decirle que, en realidad, lo gustaría es que haya más paz mundial, no que deje de haberlo. Alessia Rovegno cambió su respuesta y contestó que quiere “un mundo armonioso, sin maldad, un mundo sin odio”.

LEE TAMBIÉN: Final del Miss Perú 2022 será transmitido de manera oficial por Esto es Guerra

Por supuesto, la conductora de Magaly TV La Firme no pasó desapercibido el desliz de Alessia Rovegno y la criticó por tener respuestas bastante “cliché”, pues una reina de belleza actual debe caracterizarse por ser inteligente y lo más auténtica posible.

“¿Cómo vas a cambiar la paz? Eso es lo que todos queremos. Lo que pasa es que antes, cuando las candidatas eran bonitas pero tontas, lo único que respondían era luchar por la paz mundial y por los niños. Pero ahora ya no, seguro se le quedó eso”, comentó la presentadora.

No contenta con su crítica, Magaly Medina siguió arremetiendo contra Rovegno: “Si quiera le hubieran dado un libro con frases célebres, para que se los aprenda de memoria y lo diga (...) Ay dios, bueno, no tiene mayor criterio. No me parece tan bonita, hay mucho más bonitas, pero me llama la atención es su falta de personalidad”.

Magaly Medina cuestionó a la candidata al Miss Perú 2022 por hablar sobre la paz mundial | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Esta no es la primera vez que Magaly Medina se muestra en contra de la pareja de Hugo García. En una edición anterior de su programa de espectáculos, señaló que la organización liderada por Jessica Newton, su examiga, tiene preferencia por Alessia Rovegno. Además, resaltó que su belleza no representaba al Perú.

“Nuestra favorita es la voleibolista (Flavia Montes). Ella es morena, los peruanos también somos morenos. No somos gringuitos, no somos argentinos ni chilenos (...) Todo porque es la hija de Bárbara Cayo, ¿y a quién le ganó ella? ¿Qué hace, aparte de hacer TikToks?”, manifestó.

PUEDES LEER: ¿Quiénes son las 7 candidatas que aspiran a ganar la corona del Miss Perú 2022?

JESSICA NEWTON SALE AL FRENTE

La organizadora del Miss Perú prefirió contestar directamente a Magaly Medina. Sin embargo, si reaccionó a través de una de sus historias de Instagram. La empresaria publico una imagen, donde se ve a peruanos de diferentes tonos de piel y culturas.

“El Perú es multicultural, tenemos costa, sierra y selva”, se puede leer en esta publicación. Además, agregó de fondo un tema de la cantante Milena Warthon, caracterizada por fusionar el pop con el folclor.

Jessica Newton respondió a Magaly Medina con esta publicación. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: