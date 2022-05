Melissa Klug niega haber criado a sus 5 hijos con el dinero de Jefferson Farfán: “Yo trabajo”

Melissa Klug niega que ella viva del dinero de Jefferson Farfán. (Foto: Composición Infobae)

Melissa Klug ha sido criticada en más de una ocasión por tener cinco hijos de tres padres distintos: Jefferson Farfán, Raúl Marquina y Abel Lobatón. Aunque ella ha preferido no responder a sus detractores, no pasó lo mismo cuando Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, aseguró entre risas que la ‘Blanca de Chucuito’ había criado a sus hijos con el dinero de la ‘Foquita’, quien logró ser cotizado en 18 millones de euros en su mejor momento.

“Bueno, sola (no criaste a tus hijos). Con el presupuesto de Farfán yo te crio un Wawa Wasi completo. Tampoco te hagas la mamá coraje. Desde los 15 años empezó y sigue queriendo con (Jesús) Barco. Ella quiere familia numerosa con papá de billetera numerosa. Tu hija pasó de Samahara a ‘saca chaira’”, arremetió el popular ‘Peluchín’ en su espacio.

Melissa Klug tiene cinco hijos. Sus últimos dos hijos son de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

No pasó mucho tiempo para que la empresaria de 38 años saliera a dar sus descargos. En entrevista con América Espectáculos, Melissa Klug dejó en claro que ella jamás se ha beneficiado económicamente de Jefferson Farfán o de sus exparejas, ya que ellos tienen la obligación como padres de transferir una cantidad acordada por ley.

“Yo no me beneficio del dinero de él, ni de ninguno de los papás de mis hijos. Ellos han cumplido lo justo. Con Jefferson tengo un acuerdo, que los beneficiarios son mis hijos. Yo trabajo. Y bueno, que la gente siga opinando porque a las finales es mi vida y yo la vivo”, señaló Klug.

Asimismo, reafirmó que ella sacó adelante a sus hijos sin ayuda. “Eso lo diré siempre. El hecho que yo haya tenido una relación larga con el papá de mis hijos, que esté un techo y una comida, no quiere decir que él me haya ayudado a aportar en toda su crianza, medicina, educación, vestimenta. Eso no se puede comparar con todo lo global que es mantener a tus hijos ”, sostuvo.

Melissa Klug niega beneficiarse del dinero de Jefferson Farfán | VIDEO: América TV / América Espectáculos

Lee también | Melissa Klug: ¿Quiénes son los padres de sus 5 hijos y a qué edad los tuvo?

QUIERE UN SEXTO HIJO

Melissa Klug asistió a una clínica de fertilidad para congelar sus óvulos, pues desea darle un hijo a su pareja Jesús Barco, futbolista de 24 años. Sin embargo, los detractores han puesto el grito al cielo al saber que la ‘Blanca de Chucuito’ quiere agrandar la familia, que ya de por sí es numerosa.

Sobre esta decisión, la empresaria de 38 años aclaró lo siguiente para América Espectáculos: “Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es criopreservar mis óvulos, que estén congelados para que cuando yo desee ser mamita, haga el procedimiento. No es que sea ahorita, es porque las mujeres vamos contra el reloj”.

Por otro lado, señaló que primero se casará con Jesús Barco y luego tendrán un hijo juntos. Cabe resaltar que el deportista está de acuerdo con la idea de convertirse en padre, por lo que apoya a Melissa en todo este procedimiento de conservación de óvulos. “Ya lo conservé con él, pero primero veremos el tema del matrimonio, luego el bebé… Cómo será, pero todo a eu tiempo”.

Cuando la reportera del canal le preguntó qué opinaba sobre las críticas que ha estado recibiendo en los últimos días, Klug respondió entre risas: “Es mi cuerpo, es mi decisión, yo lo voy a criar. No sé, (como si me fueran) a ayudar con la leche, los pañales”.