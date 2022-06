Edson Dávila: “No me veo con carrera televisiva, yo quiero ser empresario” | ENTREVISTA

Edson Dávila confiesa que quiere ser empresario. (Foto: Instagram)

Edson Dávila se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión. Desde sus apariciones como bailarín en los programas de Gisela Valcárcel, se ha sabido ganar su propio espacio en la pantalla chica.

El artista de 38 años sabe que la carrera televisiva es complicada, pero tiene claro que ahí no está su futuro. Sin embargo, aprovecha al máximo todo el tiempo que puede en cada oportunidad que le dan, como es el caso de América Hoy, donde comparte set con Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Christian Domínguez.

Edson Dávila conversó con Infobae y abrió su corazón. Reveló detalles de lo que quiere lograr para su vida profesional y la relación que tiene con sus actuales compañeros de trabajo.

Edson, ¿cómo te llevas con tus compañeros de América Hoy?

Muy bien con todos. Sería mentir decir que no me llevo bien con alguien en general del trabajo, desde la producción hasta en el set. El día que me sienta mal y no me lleve bien con alguien, ese día yo renuncio de inmediato. Me gusta trabajar bien. Si pasa cualquier cosa que me fastidia, yo rápido me voy.

Lograste hacerte un nombre en televisión, primero como Giselo y ahora como Edson Dávila. ¿Cuál es tu meta?

Voy a estar en televisión hasta que Dios lo quiera. De verdad no me veo con carrera televisiva, yo tengo el sueño de ser empresario. El trabajo que tengo lo cuido mucho y si un día no da para más, yo me retiro.

Entonces, no ves a la televisión como tu principal trabajo...

No estoy esperanzado en estar todo el tiempo en la televisión. Es mi trabajo por ahora, lo disfruto y el día que no lo disfrute, simplemente me voy.

Ganaste tu público y has sabido mantenerte, ¿a qué crees que se deba?

Creo que Dios me ha dado bastantes armas para defenderme. En el canto, el baile, la televisión, animación y todas esas cosas. Realmente estoy muy agradecido.

Ahora incursionas con tu propio canal de YouTube...

Gracias a mi trabajo es que llamaron a hacer mi canal de YouTube ‘Edson pa que más’ y en ese programa simplemente soy yo. Cuando vamos a grabar yo no tengo pauta, mi programa fluye por sí solo. Me divierto y no veo nada de chismes, todo es broma. Todo es diversión e invito amigos para poder tener esa química.

Edson Dávila señala que no es un 'opinólogo'. (Foto: Difusión)

“NO SOY OPINÓLOGO”

Edson Dávila prefiere mantenerse al margen de los comentarios sobre los problemas en la farándula peruana. Pese a que el programa al que pertenece trata estos temas, él marca su distancia y no emite opinión.

Aclaró que su función en el magazine matutino es romper el hielo y poner el toque de diversión. Por esa razón, se mantendrá al margen de cualquier situación que lo pueda incomodar.

“ Yo no soy opinólogo. Yo estoy ahí para llevar la diversión, para romper el hielo cuando es un momento tenso. Para eso estoy en el programa. No estoy ahí para opinar de las demás personas. Trato de ser la persona que soy dentro y fuera de cámaras. No opino de nadie ni a favor, ni en contra, prefiero guardármelo para mí”, sentenció el co-conductor a Infobae.

