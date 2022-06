¿Yahaira Plasencia perdonaría una infidelidad? Esto fue lo que dijo la cantante

Yahaira Plasencia no sabe si perdonaría una infidelidad. (Foto: Captura TV)

Yahaira Plasencia fue la primera invitada del nuevo programa digital conducido por Andrea Llosa donde el tema central fue las relaciones tóxicas. La cantante de salsa estuvo con la conductora televisiva en ‘Mujeres Poderosas’ y recordó su polémica relación sentimental con Jefferson Farfán.

Asimismo, detalló todos los pormenores que atravesó luego de su ruptura y confesó que ambos terminaron su romance porque prefirieron sus carreras profesionales, pues ella quiso enfocarse en su música y él en el fútbol.

Entre las múltiples interrogantes, Andrea Llosa no dudó en tocar el tema de la infidelidad y le consultó a Yahaira Plasencia si considera que ser infiel es una traición hacia la pareja. “¿La infidelidad es una traición?”, consultó y a lo respondió: “Sí, claro”.

Recordemos que, la artista nacional estuvo envuelta en el escándalo mediático en el 2016 por, supuestamente, haber engañado a Jefferson Farfán con el futbolista Jerson Reyes, quien se sentó El Valor de la Verdad para contar que tuvo un encuentro íntimo.

Tras sus declaraciones, Plasencia lo demandó por más de 10 mil dólares. Sin embargo, esto no procedió y poco después confirmó que su relación con Farfán había culminado. No obstante, cuatro años después se reconciliaron. Su última ruptura sucedió en el 2020 y fue la misma salsera que lo anunció.

En otro momento de la entrevista, la figura de ATV le preguntó si perdonaría una infidelidad. Rápidamente, la interprete de ‘Y Le Dije No’ explicó que no sabía como responder, pues nunca ha estado en una situación como esa.

“Me gustaría en algún momento, de repente, estar en esa posición y saber qué uno va a decidir. A veces la gente no entiende y dice ‘¿cómo lo vas a perdonar?’. Uno no está en esa relación y no sabe qué ha pasado o cómo se han vivido las cosas. Mucha gente habla sin saber, pero no sé si perdonaría o no, tendría que estar en esa posición para saberlo realmente”, expresó.

Finalmente, Andrea Llosa quiso saber si a Yahaira Plasencia le fueron infiel. “¿Te han sido infiel?”, preguntó y con una pequeña carcajada, la exchica reality respondió: “Que yo sepa no”.

SU MAMÁ LA CONSIDERA LA ‘JLO’ PERUANA

En medio de la conversación, Andrea Llosa le preguntó a ‘Yaha’ cuál era el mejor consejo que le dio su madre. De inmediato, la popular ‘Reina del Totó' confesó que su progenitora la admira y que incluso la considera tan talentosa como una mega estrella de la música.

“Mi mamá me hace sentir la Jennifer López del mundo. Para mi mamá yo soy la Jennifer López del mundo. Ella me dice; tú eres la mejor, vas a alcanzar todos tus sueños, tú tienes que seguir adelante. Te has equivocado, pero sigue adelante porque vas a lograr todo lo que te propones”, señaló la artista en la entrevista.

