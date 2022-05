Yahaira Plasencia confiesa que para su mamá ella es la “Jennifer López del mundo”

Yahaira Plasencia se confesó con Andrea Llosa. (Foto: Composición)

Yahaira Plasencia se convirtió en la primera invitada del podcast de Andrea Llosa. La cantante abrió su corazón y comentó temas de su pasado y cómo logró superar cada uno de los obstáculos que tuvo en la vida. Sin embargo, la salsera se animó a contar un detalle íntimo que su madre Gloria tiene con ella para subirle los ánimos y ayudarla a que siga adelante con su carrera artística.

En medio de la conversación, Andrea Llosa le preguntó a ‘Yaha’ cuál era el mejor consejo que le dio su madre. De inmediato, la popular Reina del Totó confesó que su progenitora la admira y que incluso la considera tan talentosa como una megaestrella de la música.

“Mi mamá me hace sentir la Jennifer López del mundo. Para mi mamá yo soy la Jennifer López del mundo. Ella me dice; tú eres la mejor, vas a alcanzar todos tus sueños, tú tienes que seguir adelante. Te has equivocado, pero sigue adelante porque vas a lograr todo lo que te propones”, señaló la artista en la entrevista.

Por otro lado, la ex de Jefferson Farfán se mostró muy feliz por la familia que tiene. Además, confesó que se esfuerza a diario para devolverle a sus padres todo el esfuerzo que hicieron por ella y sus hermanos.

“Cada mañana le agradezco a Dios por tener una familia tan bonita. Desde que vivíamos en la casa del Rímac con dos camas, hasta el día de hoy que les doy a mis padres lo que puedo. Como ellos lo hicieron con nosotros, sus hijos”, señaló.

MUJER INDEPENDIENTE

En otro momento, Yahaira Plasencia explicó que es una mujer empoderada e independiente, por lo que no teme quedarse sin pareja o terminar su relación. También explicó que el término de su romance con Jefferson Farfán fue porque ambos querían tranquilidad y tenían planes distintos

“Yo soy una mujer independiente y siempre me he ganado mi plata. A los 22 años me tocó la fama de un día para otro, no fue fácil manejarlo. Pero si en algún momento los dos terminamos fue porque queríamos tranquilidad ambos, Yo quería mi carrera, él estaba en lo suyo. Ambos tomamos caminos distintos. Gracias por el tiempo y punto”, relató.

NO SABE SI PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

Andrea Llosa le preguntó a Yahaira Plasencia si perdonaría una infidelidad. La salsera se tomó unos minutos y terminó explicando que es una respuesta que no podría tener porque no ha vivido una situación como esta. Indicó que le ‘gustaría’ estar en esa posición para dar una respuesta sobre el tema.

“Me gustaría estar en esa posición y saber qué se va a decidir. A veces la gente no entiende que si uno no está en esa relación y no sabe cómo se han vivido las cosas, no piensa qué se puede decidir. Entonces mucha gente habla sin saber. No sé si perdonaría o no, tendría que estar en esa posición para saberlo”, explicó la salsera.

De inmediato le repreguntaron si es que en algún momento fue víctima de una infidelidad. La salsera señaló que no sabía si eso había pasado o no en alguna de sus anteriores relaciones amorosas.

