Yahaira Plasencia terminó su romance con Jefferson Farfán por su carrera musical: “No fue nada tóxico”

Yahaira Plasencia habló sobre el fin de su romance con Jefferson Farfán. (Fotos: Instagram)

Este lunes 30 de mayo, Andrea Llosa arrancó su nuevo programa, llamado Mujeres Poderosas, por la señal de ATV. La primera invitada especial fue la salsera Yahaira Plasencia, quien contó los pormenores de su relación con Jefferson Farfán, su expareja, y por qué decidió terminar su romance con el futbolista después de idas y venidas a lo largo de los años.

Como se recuerda, la cantante nacional inició una relación sentimental con la ‘Foquita’ a la corta edad de 22 años. En aquel entonces, todos se preguntaban quién era la joven artista que le había robado el corazón al deportista peruano y expareja de Melissa Klug. Se especuló que estaban juntos por interés económico.

La presión mediática y las críticas de los usuarios, que acusaban a Yahaira Plasencia de estar con Farfán para hacerse conocida en el medio, habrían afectado gravemente a la relación. Es por eso que la salsera prefirió seguir sus caminos por separado: él con el fútbol y ella con su carrera musical.

“A los 22 años me tocó la fama de un porrazo, no fue fácil manejar el tema. En algún momento, los dos terminamos fue porque los dos queríamos tranquilidad. Yo quería mi carrera, él estaba en lo suyo, cada uno en lo suyo. Tomamos caminos distintos y punto. Nunca hubo nada tóxico”, indicó.

Asimismo, reveló que solo considera a Jefferson Farfán y a Hernán Hinostroza como las únicas relaciones formales que ha tenido en su vida. Pese a ello, aseguró que jamás se vio a sí misma en el altar. “No me imaginaba casándome. No pienso en eso, ni está en mis planes. Lo que yo quiero para mi carrera es que mi música se conozca a nivel internacional, esa es mi meta”, dijo.

Yahaira Plasencia habla sobre el fin de su relación con Jefferson Farfán | VIDEO: ATV / Mujeres Poderosas

Más adelante, Andrea Llosa le preguntó a Yahaira Plasencia si perdonaría una infidelidad. La salsera se tomó unos minutos y terminó explicando que es una respuesta que no podría tener porque no ha vivido una situación como esta. Indicó que le ‘gustaría’ estar en esa posición para dar una respuesta sobre el tema.

“Me gustaría estar en esa posición y saber qué se va a decidir. A veces la gente no entiende que si uno no está en esa relación y no sabe cómo se han vivido las cosas, no piensa qué se puede decidir. Entonces mucha gente habla sin saber. No sé si perdonaría o no, tendría que estar en esa posición para saberlo”, enfatizó.

Tras ello, le consultaron si es que en algún momento fue víctima de una infidelidad. La ‘Reina del totó' señaló que no sabía si eso había pasado o no en alguna de sus anteriores relaciones amorosas.

YAHAIRA PLASENCIA Y EL MEJOR CONSEJO DE SU MADRE

Durante la entrevista, Andrea Llosa le preguntó a ‘Yaha’ cuál era el mejor consejo que le dio su madre, la señora Gloria Quintanilla. La salsera confesó que su progenitora la admira y que incluso la considera tan talentosa como una megaestrella de la música.

“Mi mamá me hace sentir la Jennifer López del mundo. Para mi mamá yo soy la Jennifer López del mundo. Ella me dice; tú eres la mejor, vas a alcanzar todos tus sueños, tú tienes que seguir adelante. Te has equivocado, pero sigue adelante porque vas a lograr todo lo que te propones”, señaló la artista en la entrevista.

Asimismo, la ex de Jefferson Farfán se mostró muy feliz por la familia que tiene. Además, confesó que se esfuerza a diario para devolverle a sus padres todo el esfuerzo que hicieron por ella y sus hermanos.

