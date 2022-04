Yahaira Plasencia y todo lo que dijo sobre las acusaciones de maltrato laboral a integrantes de su orquesta

Yahira Plasencia se pronunció en el 2017 sobre las acusaciones de maltrato hacia las exvocalistas de su agrupación musical. (Foto: Instagram)

El nombre de Yahaira Plasencia volvió a acaparar portadas y no por su reciente nominación a los Premios Heat 2022, sino por las acusaciones de maltrato labraol de Kimberly Pimentel, una exintegrante de la agrupación Yahaira y su Orquesta. La ahora solista recordó en TikTok la pésima experiencia que vivió al lado de la salsera cuando trabajaban juntas en el 2017.

“Muchas veces la señorita tenía humores medio raros y uno se lo tenía que aguantar. En el escenario, antes de que entrara una de las bailarinas, a mí me j*día por todo, que si estoy muy gorda, que si bajé de peso, que si me equivoqué en una voz, o en un paso ”, expresó.

“ Era una vaina de que yo estaba en el escenario, me jala y me decía: ‘Deja de estar haciendo h*evadas’. A esto, aumentar que tenía 18 años y recién empezaba en la música. Tengo tantas cosas que decir. Pero dentro de todo, fue una experiencia de p**madre, aprendí bastante”, añadió.

Luego de su salida de Son Tentación, la salsera se lanzó como solista con su propia agrupación Yahira Plasencia y Orquesta.

El video de Kimberly, bajo el usuario @kimie.music, se hizo rápidamente viral en la plataforma. Aunque la artista mencionó que no hablaría más del tema porque ambas ya crecieron y dejaron sus problemas en el pasado, los usuarios no perdonaron que la intérprete de “Dime” haya maltratado, supuestamente, a una de sus extrabajadoras.

Sin embargo, esta polémica no es reciente, puesto que Kimberly Pimentel ya se había sentado en un set de televisión para relatar las injusticias que vivió como vocalista y bailarina de Yahaira y su Orquesta, agrupación femenina que lanzó la salsera, en el 2017, luego de su polémica salida de Son Tentación.

En el set de Amor, Amor Amor, contó con Yahaira la retiró de la orquesta porque ella y otras dos integrantes se habían negado a firmar un contrato que contenía cláusulas que no le parecían correctas, entre ellas pagar una reparación civil de 30 mil soles en caso de hablar de su persona. Además, renunciar a sus beneficios sociales de ley y ganar 100 soles por una hora de presentación.

“Nos ninguneaba, nos decía que nos bajemos de nuestra nube, que no hemos llegado a nada (...) Ella se excusaba diciendo que tenía un carácter de m***., pero no pues. En el escenario me hacía roche porque no quería que yo la opaque“ , contó Kimberly en aquel entonces, proporcionando también un audio de Plasencia gritándole ofuscada a ella y sus demás compañeras.

Kimberly Pimentel acusó a Yahaira Plasencia de maltrato laboral en el 2017. (VIDEO: Latina TV / Amor, Amor, Amor)

A esto se le sumaron más acusaciones de maltrato otras bailarinas que terminaron renunciando a la orquesta. Una de ellas era Miluka López, quien señaló que solo le pagaban 90 soles por la hora trabajada y que la obligaban a comer los menús más baratos en sus giras a provincia. Yahaira Aliaga también salió al frente para indicar que la salsera no toleró que se llamaran igual, por lo que le pidió que se cambie de nombre para poder trabajar.

YAHAIRA PLASENCIA SE DEFENDIÓ

En medio de esta polémica, la artista nacional se comunicó con el extinto programa de Rodrigo González y Gigi Mitre para contestarle directamente a Kimberly Pimentel. Durante la llamada telefónica, admitió haber perdido la paciencia con ella, pero lo hizo porque la exintegrante tenía comportamientos muy “malcriados” con ella . Además, dijo que no la botó de la agrupación, ya que fue Pimentel quien no quiso firmar el contrato.

“Si alguien no quiere trabajar, entonces digo que la retiren porque no quiere firmar, yo no puedo amarrar a nadie. Yo he tenido muchos percances con ella y otras chicas que salieron a hablar (...) Así como ella se queja de mí, yo le digo que era una malcriada, siempre hemos tenido problemas. Kimberly está allí, buscando trabajo, no sé porqué. Ella trabajaba a mis espaldas”, sostuvo.

En otro momento, dijo estar decepcionada de sus excoristas porque les había brindado toda su confianza y le pagaron mal. “Creo que ser muy buena me ha costado bastantes cosas. En muchas ocasiones se han aprovechado, he tenido que aguantar malcriadeces, gritos, desplantes, tardanzas, irresponsabilidades. Siempre me he quedado callada para que la prensa no diga nada. No niego los audios, pero lo dije porque estaba en mis cinco minutos de rabia”, indicó en entrevista para Día D.

