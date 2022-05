Yahaira Plasencia se sincera sobre su rumoreada infidelidad a Jefferson Farfán: “He llorado mucho”

Yahaira Plasencia hablará con Andrea Llosa sobre sus relaciones tóxicas. (Foto: Composición Infobae)

Andrea Llosa estrenará pronto su nuevo programa Mujeres Poderosas por la señal de ATV. Aunque se especuló en un inicio que la primera invitada especial sería Melissa Paredes, se confirmó poco después que Yahaira Plasencia es la figura que hablará con la conductora de televisión sobre las relaciones tóxicas.

En un adelanto promocional, se puede escuchar a la cantante de salsa hablando sobre la presión mediática que sufrió en su momento, la misma que afectó seriamente su salud mental al punto de causarle un cuadro de depresión.

“Critican demasiado a la mujer. He estado internada, literal, dos meses por depresión”, le confesó a Andrea Llosa.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando la periodista le preguntó directamente a Yahaira Plasencia si le fue infiel o no a Jefferson Farfán, futbolista peruano con quien mantuvo una relación amorosa de idas y venidas.

“Yo ya lloré mucho, ya soporté mucho... Una chica de 22 años, ahora, que le hagan esa presión, no aguanta y se mata”, comentó.

Yahaira Plasencia se sincera sobre su rumoreada infidelidad a Jefferson Farfán | VIDEO: ATV / Mujeres Poderosas

Esta no es la primera vez que Yahaira Plasencia habla sobre los rumores que apuntaban que había engañado a Jefferson Farfán en el pasado. En agosto de 2021, la salsera consideró un “error” haberle sido infiel a su expareja.

“Cometí un error, sí. Pero no fue como lo dijeron”, dijo en entrevista con Milagros Leiva. “Yo lo hablé con él y suficiente con que mi familia, él y su familia sepan cómo sucedieron las cosas realmente. Yo no le echo la culpa a nadie. Si las cosas pasaron como tenían que pasar, así pasó. Todo eso a mis 22 años me hicieron fuerte”.

PUEDES LEER: Jefferson Farfán: De Melissa Klug a Olenka Mejia, todos los romances del delantero de Alianza Lima

¿CÓMO SE ENAMORARON?

Jefferson Farfán vio por primera vez a Yahaira Plasencia en uno de los conciertos de Son Tentación, en el 2015. Deslumbrado por la voz y movimientos de la salsera, se contactó con ella a través de su primo. En septiembre de ese mismo año, poco después de anunciar su ruptura con Melissa Klug, Farfán hizo público su romance con la ‘reina del totó’.

Desde entonces, la ‘blanca de Chucuito’ aseguró que Plasencia se metió en su relación porque se “texteaban” cuando ellos seguían juntos. La salsera negó dichas declaraciones y continuó su romance con el deportista.

En el 2016, el futbolista Jerson Reyes confesó en El Valor de la Verdad que tuvo un encuentro íntimo con la cantante, cuando esta mantenía una relación con Jefferson. Tras estas polémicas declaraciones, la artista demandó al futbolista por más de 10 mil dólares. Sin embargo, esto no procedió y poco después confirmó que su relación con Farfán había terminado.

No obstante, cuatro años después se reconciliaron. Su última ruptura sucedió en el 2020 y fue Yahaira quien lo anunció. “Ustedes saben que hay mucho cariño para él y para su familia. Yo estoy tranquila, muy tranquila con mi trabajo, enfocada en mi carrera. Ahora mi prioridad soy yo”, dijo.

Yahaira Plasencia aseguró que Jefferson Farfán no es el amor de su vida.

SEGUIR LEYENDO: