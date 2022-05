Juan Víctor Sánchez cuenta que Andrea San Martín le exige 5 mil soles de pensión de alimentos

Juan Víctor contó que Andrea San Martín le pide 5 mil soles por su hija. (Foto: Instagram)

El enfrentamiento legal entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín sigue en pie. De acuerdo al empresario, la mamá de su hija le ha pedido una pensión de alimentos por 5 mil soles, una suma que le parece bastante elevada.

Durante su presentación en el programa de Lady Guillén, Dilo Fuerte, el extripulante de cabina contó que ha gastado hasta el momento más de 10 mil soles para defenderse de las diversas demandas que le ha interpuesto la ‘ojiverde’.

Para Juan Víctor, lo único que busca la mamá de su hija es empapelarlo para que siga gastando dinero en defenderse de denuncias que son totalmente falsas. “ Me he gastado más de 10 mil soles en abogado por juicios injustos, por denuncias falsas ¿Y qué hacen estas denuncias? Matarme, empapelarme por todos lados ”, reveló.

Después de todos los problemas legales que tuvo con Andrea San Martín porque no le dejaba externar a su pequeña lo días que se correspondía, ahora deberá afrontar una nueva demanda de alimentos luego de no llegar a un acuerdo en la conciliación que tuvieron.

A ello agregó que desde hace dos meses y medio no puede ver a su pequeña por las medidas que le han impuestos, a ello se le tiene que sumar que desde hace seis meses no puede salir a solas con su pequeña.

En otro momento, Juan Víctor Sánchez contó que en la conciliación que tuvo con Andrea San Martín, él le ofreció una pensión de alimentos de 1400 soles y pagar el seguro médico de la niña, pero Andrea San Martín lo rechazó de manera inmediata.

Cabe precisar que el extripulante de cabina declaró en Amor y Fuego hace unos días y reveló que Andrea San Martín le recomendó a su abogado a Melissa Paredes para que lo asesore en el conflicto que tiene con Rodrigo Cuba, esto luego que la modelo solicitara una nueva conciliación.

La expareja de Andrea San Martín contó que la 'ojiverde' le está exigiendo que le pase 5 mil soles mensuales para su hija.

JUAN VICTOR ASEGURA QUE ANDREA SAN MARTÍN HIZO QUE DESPIDAN A UNA DE LAS PROFESORAS DE SU HIJA

Juan Víctor Sánchez utilizó sus redes sociales para dar a conocer que una de las profesoras de hija fue despedida por culpa de Andrea San Martín, pues no le gustó que ella le toma una foto a la pequeña para que luego se lo mande a su papá.

“ Despidieron a una profesora del nido de mi hija porque me llegó una foto en grupo donde sale ella... No le bastó con pedir cámaras de seguridad de su condominio para ver quién me mandó la foto de mi hija... Ahora van a amedrentar a las mises del nido, como lo hizo en el nido anterior”, comenzó diciendo.

“¿Dejar a alguien sin trabajo, pisoteando como siempre, por el simple hecho de que me hagan llegar una foto? ¿Qué sigue? Rabia y odio decía de mi familia ¿no?”, agregó.

