Andrea San Martín reaparece y habla sobre su fiesta con Sebastián: “Claro que me volvería a divertir con él”

Andrea San Martín habla de su fiesta con Sebastián Lizarzaburu. (Foto: Panamericana TV)

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu fueron noticia tras protagonizar lo que fue para muchos una “escádalosa fiesta”, pues se le ve a la exmodelo pasada de copas bailando el paso de Anitta con un vestido sumamente escotado. Además, de tomar alcohol del abdomen de su pareja. Sin embargo, no todo fueron críticas, pues otros no dudaron en salir en defensa de los jóvenes e indicar que tienen derecho a divertirse. Ante ello, la exconductora de TV decidió pronunciarse sobre el tema.

A través de una entrevista para el programa de Panamericana TV, D´Mañana, espacio de Karla Tarazona, Adriana Quevedo y el popular Metiche; San Martín respondió a los cuestionamientos que viene recibiendo tras difundirse las imágenes sobre su fiesta.

Los conductores realizaron las preguntas a través de un juego llamado Verdad, mentira o Rumor. En este encuentro, San Martín respondió con naturalidad todos las interrogantes, incluso cuando le preguntaron ¿si era cierto que estaba arrepentida de su fiesta con Sebastián lizarzaburu, donde salieron imágenes escandalosas? De inmediato, la joven respondió falso, para luego dar paso a la explicación.

Andrea San Martín inció indicando que siempre va a respetar los diferentes puntos de vista, pero que eso no influye en las decisiones que toma. “Para mi, de verdad, es algo que volvería a hacer en algún momento. ¿Si perjudican las marcas que representó? No, porque de hecho yo soy super transparente con mi forma de hacer. Justo yo comentaba, ¿qué hubiera pasado si yo no posteaba esto de la forma más natural? Ya hubieran sacado videos las millones de personas que estaban ahí filmando”, señaló.

SUS FANS SABÍAN DE LA FIESTA

Asimismo, explicó que a través de sus historias de Instagram les contó a sus seguidores sobre lo emocionada que estaba por esta salida que preparaba con el padre de su hija, por lo que ver esta imágenes de la fiesta no fue nada nuevo para ellos.

“Estoy emocionada de que sea la primera juerga de 9 o 10 años que conozco a Sebastián”, son las palabras que le decía a sus fans, cuenta Andrea. “Nunca había salido con él, y le dije todavía (en la reunión) ‘no vale, tienes que tomar hoy día porque has salido con muchas personas y nunca conmigo. Hay que divertirnos’. Y de verdad, la pasamos increíble con amigos en confianza, y por su puesto que me volvería a divertir con él” , acotó.

La influencer también se refirió a las imágenes donde se le ve bailando mientars aparece pasada de copas. “Sí, pero aunque no lo creas, no es un tema de alcohol, si yo voy a juerguear, voy a jueguear super bien, y si estoy con mi pareja, con mayor confianza todavía”, remarcó.

Andrea San Martín reaparece y habla sobre su fiesta con Sebastián Lizarzaburu. (Video: Panamaericana TV)

¿SE CONSIDERA TÓXICA?

En otro momento, Metiche le preguntó si se consideraba una mujer tóxica, a lo que ella lo señaló como un rumor.

“Respecto a los temas de Sebastian yo ya los he hablado, casi nunca lo hablo de este tema porque si creo que si nosotros decidimos retomar la relación de manera seria, como una familia constituida, pues entonces no se tocan temas del pasado porque es lo primero que uno debe evitar para poder comenzar, mejor dicho, mirar hacia el futuro, no hacia el pasado.”, dijo.

En otro momento, San Martín fue consultada si piensa llevar terapia psicológica con Sebatián. La exconductora de TV respondió que tanto ella como Sebastián se han encargado de curar sus heridad de forma separada, y una vez curados decidieron reconciliarse, cuando eran personas mucho más maduras.

“Ambos trabajamos muchas cosas personales pero de manera separada. Cuando nos encontramos no éramos los mismos de años atrás, y eso es lo que ha hecho que nuestra relación sea tan paja”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: