Histórica ola de calor en Lima: más de 30 noches cálidas seguidas inquietan a la capital, según el Senamhi

Las anomalías térmicas oscilan entre 2 y 5 grados por encima de los niveles normales. Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que Lima y Callao viven una situación inusual: más de 30 noches cálidas consecutivas han marcado el otoño en la capital, alterando la rutina de descanso de miles de residentes.

Según los registros oficiales, los distritos costeros de Lima acumulan 35 noches bajo condiciones atípicas, mientras que en Callao la cifra llega a 29 noches seguidas con temperaturas elevadas.

Especialistas del Senamhi detallaron que este fenómeno responde, principalmente, al calentamiento de la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano. Las estaciones meteorológicas del Callao y Jesús María reportaron valores nocturnos de 20,3°C y 19,8°C respectivamente el pasado 9 de junio, cifras catalogadas como “noches muy cálidas”. En días previos, otros distritos como La Molina también registraron temperaturas mínimas superiores a los promedios históricos para esta época.

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De acuerdo con los expertos, el mar actúa como un manto cálido que impide que la ciudad refresque durante las noches. Este escenario ha generado una sensación térmica poco común para los meses de otoño y ha modificado la percepción del clima en la capital.

Las autoridades han destacado que esta situación no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia que podría extenderse en los próximos meses si el patrón oceánico persiste.

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse por los próximos meses.

Calor nocturno y anomalías térmicas

El Senamhi atribuyó la prolongada ola de calor nocturno a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur y a cambios en los sistemas de presión subpolar, factores que mantienen el mar cálido y, en consecuencia, elevan las temperaturas en las ciudades cercanas a la costa.

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Los registros más recientes muestran que en Lima, Callao y otras zonas del litoral se han superado ampliamente los promedios habituales tanto de día como de noche.

Durante la primera semana de junio, varias estaciones meteorológicas detectaron temperaturas máximas récord para esta época.

En Lima, la estación Campo de Marte alcanzó 27,5°C el 7 de junio, igualando marcas históricas vinculadas a periodos de El Niño Costero. En otras ciudades costeras como Piura y Tumbes, los termómetros llegaron hasta 36°C, cuando el promedio típico para el mes suele ubicarse entre 30°C y 32°C.

El Senamhi emitió una alerta roja para Lima y otras regiones debido al incremento sostenido de la temperatura diurna y nocturna.

Se prevé que la situación se prolongue hasta el viernes 12 de junio, con escasa nubosidad al mediodía, ráfagas de viento de hasta 35 km/h y mayor exposición a la radiación ultravioleta. La entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas para mitigar los efectos del calor.

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Hasta el 2027

Según el Senamhi, las anomalías detectadas en el océano y la atmósfera oscilan entre 2 y 5 grados por encima de los niveles normales, una diferencia que confirma la magnitud del evento climático.

Las proyecciones de los especialistas indican que el calentamiento del mar podría continuar durante el resto del año y prolongarse hasta el verano de 2027. Por ello, el monitoreo y la vigilancia climática seguirán siendo claves para anticipar posibles impactos en la salud, la infraestructura y la dinámica urbana en la capital peruana.