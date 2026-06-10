Ministerio Público reportó 116 incidencias y 72 detenidos durante la segunda vuelta electoral. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio Público informó que ejecutó 18.407 acciones preventivas en todo el país entre el 28 de mayo y el 8 de junio para garantizar la legalidad, el orden y el normal ejercicio del derecho al sufragio durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

Según el reporte oficial elaborado por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cerca de 7.000 fiscales de Prevención del Delito y de otros subsistemas fueron desplegados a nivel nacional para supervisar el desarrollo de los comicios y atender de manera inmediata cualquier incidencia que pudiera afectar la transparencia del proceso.

La institución también reportó 116 incidencias de relevancia penal registradas entre el 6 y el 7 de junio y la detención de 72 personas por la presunta comisión de delitos vinculados al proceso electoral, casos que quedaron en atención conforme a las competencias institucionales.

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El Ministerio Público ejecutó 18 407 acciones preventivas a nivel nacional entre el 28 de mayo y el 8 de junio para garantizar la legalidad y el derecho al sufragio en la segunda vuelta electoral. (Foto: Ministerio Público)

Más de 18 mil acciones preventivas durante las elecciones

La Fiscalía de la Nación informó que cerca de 7.000 fiscales de Prevención del Delito y de otros subsistemas del Ministerio Público fueron movilizados en las regiones para acompañar el desarrollo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

La presencia fiscal se extendió antes, durante y después de la jornada de sufragio. El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la normativa electoral, atender consultas, verificar posibles irregularidades y actuar con rapidez ante hechos que pudieran alterar el orden o afectar la transparencia del proceso.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público consolidó la información de las intervenciones, que totalizaron 18.407 acciones preventivas ejecutadas entre el 28 de mayo y el 8 de junio, según el reporte oficial difundido por la institución.

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El Ministerio Público indicó que este despliegue buscó asegurar condiciones de legalidad y normalidad durante la segunda vuelta, como parte de su labor institucional en el marco de un proceso electoral de alcance nacional.

FOTO DE ARCHIVO- La gente vota durante las elecciones generales de Perú. REUTERS/Stifs Paucca

Fiscalía reportó 116 incidencias penales durante la segunda vuelta

Entre el 6 y el 7 de junio, el Ministerio Público registró 116 incidencias consideradas de relevancia penal y vinculadas con el proceso electoral. La institución señaló que los casos continuaron en evaluación y atención según las competencias fiscales correspondientes.

La mayor cantidad de reportes se vinculó a presuntas irregularidades relacionadas con actas de sufragio, con 86 casos. El informe también consignó 19 hechos de presunta suplantación de identidad.

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El balance incluyó 3 denuncias por difusión de propaganda política durante el periodo de prohibición electoral y 3 casos por destrucción de material electoral. Además, se registró 1 intervención por incautación de material electoral presuntamente falso o adulterado y 1 caso por discriminación e incitación a la discriminación. Otras 3 incidencias fueron agrupadas como “otras ocurrencias”, de acuerdo con el reporte oficial.

Fiscalía reportó 72 detenidos por presuntos delitos electorales

Las intervenciones ejecutadas durante la segunda vuelta derivaron en la detención de 72 personas en distintos distritos fiscales del país, según el consolidado difundido por el Ministerio Público.

FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales. REUTERS/Angela Ponce

Las detenciones se distribuyeron en Amazonas (2), Áncash (3), Arequipa (1), Ayacucho (1), Cajamarca (5), Callao (6), Cusco (5), Huancavelica (1), Huánuco (3), Huaura (1), Ica (7), La Libertad (7), Lambayeque (2), Lima Centro (2), Lima Este (2), Lima Noroeste (3), Lima Norte (8), Loreto (1), Piura (2), San Martín (3), Santa (3), Sullana (1), Tacna (1) y Ucayali (2).

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De acuerdo con el reporte institucional, los intervenidos son investigados por la presunta comisión de delitos vinculados al proceso electoral, entre ellos propaganda electoral prohibida, inducción al voto, venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la ley seca, resistencia a la autoridad, impedimento del ejercicio del derecho al sufragio, suplantación de votantes y otros. El Ministerio Público sostuvo que estas acciones respondieron a su mandato de defensa de la legalidad y protección de la voluntad popular durante los procesos electorales.