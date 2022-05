Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: Las explosivas frases que se dijeron esta semana

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes y todas sus declaraciones. Foto: Captura.

Esta semana, el exmatrimonio de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se dijeron de todo: el primero en el programa de Magaly Medina; y la modelo en el programa de América Hoy. Cerca de tres días duraron sus declaraciones; uno más fuerte que el otro, evidenciando que están lejos de llegar a un acuerdo.

El lunes 23 de mayo, la modelo contó y detalló todo sobre su separación con el jugador de fútbol de Sport Boys. Dijo que estaba cansada de esta disputa pero que si tenía que luchar por su pequeña de cuatro años lo haría hasta el final.

Estas fueron algunas frases que lanzó la exconductora de televisión:

“YO NO NECESITO QUE NINGÚN HOMBRE ME ENGRÍA, ME ENGRÍO SOLA”

Melissa Paredes afirmó que era una mujer independiente y que desde muy joven había trabajado y que pagaba 50% de los gastos de la casa con su exesposo.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, dijo

“ÉL SABÍA QUE ME GUSTABA ANTHONY”

Precisamente en la entrevista que Melissa Paredes ofreció a su excompañera de trabajo, Ethel Pozo, comentó que Rodrigo Cuba sí sabía que le gustaba el coreógrafo Anthony Aranda, con quien participaba en el reality de baile ‘Reinas del Show’.

“Él sabía que me gustaba Anthony, yo le dije, claro, es que él es el santo Rodrigo”, remarcó.

El llanto de Melissa Paredes por su hija al no poder verla todos los días. Asimismo, indicó que tras el error que cometió se ha sentido invalidada como madre. (Video: América TV)

“HOLA, GUAPO”

Y, por si fuera poco, en el programa de Amor y Fuego salieron los chats donde se evidenciaba que la exreina de belleza de Ventanilla, pretendía reconquistar a Rodrigo Cuba, cambiando de número telefónico y escribiéndole como una desconocida, al día siguiente del ampay entre ella y el bailarín Anthony Aranda.

“¿Cómo estás, guapo?... Te prometí iniciar de cero”, escribió Melissa Paredes. Luego de recibir este mensaje, el futbolista notó las intenciones que ella tenía y decidió ignorarla.

Las conversaciones que tuvieron Melissa Paredes y Rodrigo Cuba luego del ampay de la modelo demostrarían que ella quería recuperar su matrimonio.

“RODRIGO, ENTIENDE, YO NO VOY A VOLVER CONTIGO”

Pero tampoco podemos olvidar la famosa frase que la exchica reality dio en su primera aparición luego del ampay al programa América Hoy. Allí comentó que era el deportista, quien estaba dispuesto a perdonarla y le pidió retomar su relación de pareja por el bienestar de la familia.

“Yo después del ampay le dije: Rodrigo, entiende, yo no voy a volver contigo, ¿no te queda claro lo que conversamos? Terminamos, ahora hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No quiero, no puedo, pero él no me escucha, para él no existe eso, me obvia”, manifestó.

<b>FRASES DEL ‘GATO’ CUBA</b>

Por su lado, luego ocho meses del escándalo, el futbolista de Sport Boys decidió hablar y lo hizo frente a las cámaras de Magaly Medina. Con tranquilidad y relajo, ofreció detalles del rompimiento de su matrimonio.

Estas fueron la declaraciones más resaltantes de Rodrigo ‘Gato’ Cuba:

“SENTÍ DECEPCIÓN Y LÁSTIMA”

En un momento de la entrevista con la estrella de ATV, el jugador confesó que sintió mucha decepción al ver el ampay de su entonces esposa Melissa Paredes.}

“Sentí decepción y sentí lástima por cómo una persona puede ser tan egoísta, de tirar a su familia a la basura por un momento así, porque yo nunca lo haría”, dijo.

El "Gato" Cuba se muestra decepcionado por su ex esposa y dice que es egoísta por dejar a su familia. Video: ATV/Magaly La Firme

“ELLA NO PAGABA NI SU CELULAR”

Por otro lado, Rodrigo Cuba declaró que él pagaba todas las cuentas de los servicios del hogar, los seguros médicos de ambos, el mantenimiento del carro que manejaba Paredes y la línea telefónica de los dos; lo único que ella pagaba eran los extras.

“Yo me encargaba de pagar a la empleada, de pagar la casa, infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular, su seguro de salud, su seguro de carro. No pagaba el mantenimiento de su auto, la gasolina sí”, sostuvo.

Rodrigo Cuba revela que pagaba todas las cuentas en la casa con Melissa Paredes. (Video: Magaly TV: La firme)

“¿ME DIJO: ME IMAGINO QUE TE IRÁS?”

Aunque parezca increíble el futbolista profesional narró que la misma noche que salió al aire el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda, la actriz de ‘Ojitos Hechiceros’ le pidió que durmiera en otra cama, lo cual él no aceptó porque no le parecía justo.

“Ella pretendía que me fuera a otro cuarto, me dijo: ¿Me imagino que te irás?, yo le dije ¿De qué estás hablando?, sí yo no he hecho nada, no me parece justo y me merezco descansar, ya me sacrifiqué bastante”, recordó.

El deportista comenta que Melissa Paredes lo mandó dormir a otro cuarto pero el no aceptó. Video: ATV / Magaly Tv La Firme

“ME PIDIÓ PERDÓN A LOS DOS DÍAS DEL AMPAY”

Contrario a lo que Melissa Paredes declaró, jactándose de que fue el ‘Gato’ Cuba quien le pidió regresar, el futbolista la desmintió y confesó que su aún entonces esposa le pidió perdón dos días después del ampay.

“En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, no lo voy a hacer’”, reveló.

El futbolista confesó que Melissa Paredes intentó convencerlo para que elimine su comunicado. “Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva”, dijo.

<b>FRASE PLUS</b>

“¡AGRADECE! QUE ESTÁS CON UNA REINA DE BELLEZA”

Pero lo que fue la cereza del pastel fueron las declaraciones de Ale Venturo, la actual pareja de Rodrigo Cuba, quién decidió contar una anécdota que su pareja le había confiado en algún momento. La empresaria de comida saludable dijo que Melissa Paredes minimizaba al ‘Gato’ y le decía que debía estar agradecido de estar casado con una top model.

“Ella (le) decía: ‘Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model’, ¿no? Así te decía. Ella le decía ‘Qué más quieres, estás con una top model. Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza’”, fueron sus palabras sin saber que todo estaba siendo grabado por la cámaras de Magaly Tv La Firme.

LEER MÁS: