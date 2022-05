Rodrigo Cuba y sus muestras de preocupación por Melissa Paredes luego del ampay: “Come, por favor”

aaaaaaaaaaa

No se quedó de brazos cruzados. Luego que Rodrigo Cuba diera a conocer las conversaciones que tuvo con Melissa Paredes después del ampay de la modelo con Anthony Aranda, la exreina de belleza decidió romper su silencio para contar su versión de la historia.

De acuerdo al futbolista, en ningún momento tuvo la intención de retomar su matrimonio con la modelo, esto pese a que ella le prometió que empezarían desde cero por el bienestar de su familia; sin embargo, esto nunca ocurrió ya que ella finalmente eligió quedarse con el bailarín.

Asimismo, el jugador del Sport Boys en todo momento indicó que en ningún momento estuvo separado de la exconductora de televisión como ella lo dijo en su comunicado, pues si bien las muestras de afecto ya no se daban como antes, nunca llegaron a terminar su matrimonio.

Tras escuchar la versión de su exesposo, Melissa Paredes eligió al periodista Samuel Suárez, de Instarándula, para dar su descargar, esta vez no lo hizo para las cámaras de América Hoy como lo había hecho hasta hace poco.

En los chats de WhatsApp que ella le entregó al exreportero de Latina, muestra las conversaciones que tuvo con Rodrigo Cuba a partir del 7 de octubre. Ella le aseguró que desde esa fecha ellos dejaron de tratarse con cariño debido a que le confesó sus sentimientos por Anthony Aranda.

Una prueba de ello es que en una de sus conversaciones el futbolista le pregunta a Melissa Paredes si le había contado en ese momento a alguien de su trabajo, a lo que ella responde con un no debido a que no pertenecen a su circulo más cercano.

En otro momento de estas conversaciones que tuvieron, la exconductora de televisión mostró cómo era el trato que recibía por parte de Rodrigo Cuba luego del ampay. En todo momento el futbolista se encuentra atento a ella y su pequeña, al punto de decirle que no descuide su alimentación.

Cabe precisar que el futbolista contó que luego del ampay la exreina de belleza le dijo para iniciar su matrimonio desde cero, es por ello que el ‘Gato’ se habría mostrado preocupado por su entonces esposa, aunque luego ella decidió dejarlo para irse con el ‘Activador’.

LA CONVERSACIÓN QUE TUVIERON

Rodrigo Cuba: ¿Cómo están? ¿Todo bien?

Melissa Paredes: Está viendo dibujitos (su hija) ¿Tú cómo estás?

Rodrigo Cuba: Yo, almorzando. ¿Qué van a comer? Come, por favor.

Melissa Paredes: Pollo al horno con puré. Ojalá me entre. Tú come, tienes que jugar, tienes que estar fuerte. Yo sé que estos momentos es dificil, pero no imposible. Tienes que estar bien por M... (su hija).

Mensajes de WhatsApp entre Melissa y Rodrigo Cuba.

SEGUIR LEYENDO: