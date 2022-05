Tepha Loza celebra junto a Sergio Peña el triunfo de su equipo en Suecia: “Ganamos”

Tepha Loza viajó hasta Suecia para alentar a Sergio Peña. (Foto: Instagram)

Tepha Loza se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos al lado del futbolista Sergio Peña. La feliz pareja se encuentra en Suecia para celebrar juntos el triunfo del Malmö FF de la Primera división en la liga del mencionado país donde se encuentra jugando el peruano.

La chica reality confirmó su relación sentimental a fines del mes de abril y desde entonces no ha dejado de demostrar el amor que siente por el pelotero en sus redes sociales. Es por ello que, la integrante de Esto es Guerra no dudó en agarrar sus maletas y viajar hasta el país europeo para alentar a su enamorado en la final del campeonato.

Recordemos que la modelo estuvo rogando a la producción del reality durante las últimas semanas para que le dieran permiso de viajar en todos los partidos en los que jugará su novio e, incluso, se denominó la cábala de la selección peruana. “¿Quieren que ganemos el repechaje o no?. Yo soy la cábala”, dijo la influencer.

A través de sus historias de Instagram, la también dueña de Carlota’s Bakery compartió con sus más de 1.7 millones de seguidores que se encontraba en el estadio festejando al equipo de Peña. En sus diversas publicaciones, se puede ver a los hinchas del Malmö FF saltando, cantando y sacudiendo algunas banderas.

A pesar de que no escribió ningún mensaje sobre sus vídeos, pues solo añadió emoticones de aplausos y corazón, se escuchar a la ‘guerrera’ gritar de la emoción “Ganamos” enfocando el resultado final de 4 a 3 siendo el equipo de primera división el ganador.

Cabe mencionar que, Tepha Loza declaró ante las cámaras de América Televisión que se encontraba muy ansiosa por ver jugar a Sergio Peña en vivo. “Siempre le digo que me mande video cuando pueda, pero ahora estaré presente. Estoy emocionada. Es bonito, estoy con la ilusión de verlo jugar en vivo”.

Tepha Loza celebra junto a Sergio Peña el triunfo de su equipo en Suecia. (VIDEO: Instagram)

MELISSA LOZA APRUEBA RELACIÓN

En entrevista con América Espectáculos, la hermana mayor de Tepha Loza confesó no estar muy enterada sobre el nuevo romance de la modelo. Sin embargo, se mostró feliz por el nuevo brillo que ahora tiene. “Lo tenía bien guardadito. No sé mucho, no sé mucho, la verdad, pero sé que esa sonrisa tiene nombre y apellido”, sostuvo.

Por otro lado, Melissa Loza se unió a la advertencia de Johanna San Miguel para que Sergio Peña cuide a su hermana: “Ya está, ha sido amenazado por la mamá mayor, por la ‘chata’, así que ya sabe, a portarse bien, a cuidarse mucho, a portarse bien, a cuidarse y a crecer juntos, chévere”.

Melissa Loza aprueba a Sergio Peña como pareja de Tepha Loza | VIDEO: América TV / América Espectáculos

