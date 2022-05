Ministerio de Transportes contrató a abogado que defendió a exgobernador prófugo de la justicia

Los peruanos jugarán con el resultado del Racing vs River Plate de Uruguay. Sigue las incidencias del encuentro en la UNSA.

Habló la madre del tirador de Texas: dijo que “no era un monstruo” pero admitió que podía ser “agresivo”

Al igual que el abuelo, Adriana Reyes aseguró no saber que su hijo había comprado armas. “Esos niños... No tengo palabras. No sé qué decir sobre esos pobres niños”, expresó entre lágrimas