Ministro de Transportes: Daniel Salaverry, Nicolás Bustamante y otros voceados para asumir el cargo

Daniel Salaverry y Nicolás Bustamante. | Foto: Agencia Andina

Luego de que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva (MTC) renunciara al cargo, mientras en el Congreso de la República se debatía su censura, el presidente Pedro Castillo ahora evalúa los perfiles, o quizá ya lo tenga decidido, de quién será el nuevo titular de MTC.

Por el momento, son dos los nombres que suenan para asumir ese cargo: Daniel Salaverry y Nicolás Bustamante. Aunque la actual gestión se ha caracterizado por designar ministros y funcionarios que no estaban previstos generando sorpresas.

DANIEL SALAVERRY

Daniel Enrique Salaverry Villa, quien fue candidato a la presidencia en las Elecciones Generales 2021 por el Partido Democrático Somos Perú, cuenta con un largo recorrido por la política peruana, ha sido congresista por Fuerza Popular, ocupó la mesa directiva y recientemente fue designado como Presidente de PerúPetro, cargo al que tuvo que renunciar, tras las presiones y críticas de diversos sectores por su poca experiencia en el rubro.

Este jueves por la mañana Salaverry visitó al presidente Pedro Castillo por segundo día consecutivo en Palacio de Gobierno. El político dijo el último miércoles que había llegado a la sede del Ejecutivo para aconsejar al mandatario en temas políticos y negó haber recibido algún cargo.

“No ha habido ninguna propuesta específica. Ha sido un análisis y diagnóstico de la situación y (Pedro Castillo) me pidió mi punto de vista de cómo enfrentar y superar estos problemas”, aseguró a la prensa tras salir de la primera reunión.

Daniel Salaverry expresó que no es la primera vez que Pedro Castillo lo convoca para conversar y que había expuesto varios puntos a analizar con el jefe de Estado sobre su mandato. “No es la primera vez que tengo este tipo de reuniones con el presidente y ya queda en él recoger o no las opiniones y las propuestas que yo le he dado”, manifestó.

Por su parte, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, rechazó la idea de que el excandidato a la presidencia por Somos Perú sea el nuevo titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Incluso advirtió al mandatario Pedro Castillo que dicha acción sería “un error político”.

“Si eso se da (la designación de Daniel Salaverry al MTC), sería un error político. (…) El presidente ya debe tener (un reemplazante para Juan Silva). Probablemente hoy ya esté juramentando. No tengo ni un conocimiento al respecto sobre quien es o en qué momento exactamente juramente, quizá sea el día de mañana”, expresó este jueves.

NICOLAS BUSTAMANTES

El abogado Nicolás Bustamante Coronado, en tanto, ha sido Secretario General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante la gestión del renunciante Juan Silva, desde fines de noviembre de 2021.

Según el diario El Comercio Nicolás Bustamante sería otra de las opciones en las que estaría pensado Pedro Castillo para asumir la cartera de Transportes por “un tema de confianza”.

Y es que este candidato es natural de Chota (Cajamarca), paisano del presidente Castillo. Entre 2015 y 2017 fue militante del Frente Esperanza, partido de Fernando Olivera.

Cabe recordar que un informe periodístico del programa “Panorama”, señaló que el secretario general del MTC solicitó, pese a que no es parte de sus funciones, que se le dé prioridad al proyecto que busca construir una carretera que unas seis comunidades en el distrito de Anguía (Chota, Cajamarca). Además, el expediente fue declarado apto en solo un día.

Al igual que Daniel Salaverry, este jueves Bustamante se reunió con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno.

Otra de las personas que visitó al mandatario fue la directora general de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, Evelyn Judith Domínguez Gutiérrez. ¿Será ella otra de las opciones de Castillo para reemplazar a Juan Silva? Esto se sabrá en las próximas horas.

