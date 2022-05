Juan Silva niega haberse reunido con Zamir Villaverde y Karelim López en el Ministerio de Transportes

El exministro de Transportes, Juan Silva, rechaza haberse reunida con Zamir Villaverde y Karelim López.

El exministro de Transportes, Juan Silva, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para negar que se haya reunido con el empresario Zamir Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión a raíz del caso Puente Tarata III en el penal de Ancón I, mientras estaba al mando de la cartera.

“No. Según los registros de asistencia, el señor Villaverde nunca ha llegado a mi despacho. Sin embargo, hay ingresos que él ha hecho a otras oficinas. En mi despecho no ha habido alguna reunión con ese personaje”, dijo. Además, el ex titular del MTC negó la versión de Jorge Cortegana, ex directivo de Provías, que señaló ante la Fiscalía que sí se había juntado con Villaverde. “Sería su versión tendría que probarlo”, agregó.

De igual manera, Silva negó que se reuniera con Villaverde para designar cargos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “No, porque yo no designo cargos. Mi función es (era) designar al director ejecutivo, en este caso, pero también ellos vienen propuestos por los viceministros. Yo directamente no participo, ahí está la oficina de Recursos Humanos que también pasa por el visto bueno jurídico. Nosotros firmamos las resoluciones que ya están evaluadas”, indicó.

KARELIM LÓPEZ

El extitular de Transportes aseguró que no conoce a Karelim López, tal como ella misma lo ha declarado en anteriores oportunidades en las que denunció la existencia de una presunta organización criminal al interior del Ministerio de Transportes.

“Yo he tenido la ocasión de mandarle cartas notariales para que ella pueda demostrarme los indicios o las pruebas de las cuales habla. Le hemos dado 72 horas, pero ya han pasado varios días y no ha cumplido”, dijo.

Silva señaló que Karelim López “es una persona que conoce el MTC”, ya que, según recordó, entre 2010 y 2020 visitó en 19 oportunidades al viceministerio de este sector, a Fabiola Pasapera Trujillo, por entonces coordinadora general del equipo de trabajo encargado de la Reconstrucción con Cambios, cinco veces a los jefes de Gabinete, entre otros.

“Ella conoce y me imagino que desde antes, desde el 2010, puede venir una organización criminal, la cual yo desconozco. También ha tenido (Karelim López) un título (profesional) falso porque el abogado ha ido a constatar a la Sunedu y con este título ella ha tenido órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes (en el 2010)”, apuntó.

“La señora conoce el MTC porque desde el 2010 se ha paseado por diferentes instancias y con funcionarios de alto nivel, entonces, posiblemente, ella conoce el Ministerio, y sabiendo que hay tanta irregularidad, lo que ha querido es ingresar o llegar al Gobierno, pero conmigo no ha podido porque no se ha reunido en ninguna oportunidad”, reiteró.

APORTES

De otro lado, Juan Silva negó haber entregado dinero al presidente Castillo durante su campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios de 2021.

“Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún sol ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De otro lado, Silva se refirió a la conversación entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco que fue difundida por el programa Combutters de Willax.

“Esa conversación es entre dos personas que, a esa fecha, al 26 (de julio de 2021) creo que hablan, yo no sabía, ni había soñado ser ministro. Yo me entero que iba a ser convocado para ser ministro el día 28 (de julio de 2021). Eso que han hablado tienen que probarlo, ver la fuente y demostrarlo. Yo he hecho un tuit ayer donde desconozco y ratifico que es tema no ha sucedido”, sostuvo.