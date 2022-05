“Mi bebito, fiu fiu”: Teresita de AFHS realiza sensual baile con el remix de Martín Vizcarra y Zully Pinchi

Magdyel Ugaz hizo de las suyas en las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: TikTok)

No cabe duda que la canción “Mi bebito, fiu fiu” sigue dando de qué hablar. Y es que esta vez, el personaje de Teresa Collazos, mejor conocida como ‘Teresita’ de la teleserie Al Fondo Hay Sitio, sorprendió al realizar un sensual baile uniéndose a los divertidos ‘trends’ de TikTok.

Como se sabe, las grabaciones para la novena temporada de la exitosa serie de América Televisión comenzaron en el mes de abril y muchos de sus personajes no dudan en tomarse unos minutos de descanso para divertirse con la plataforma de vídeos.

Es así como, Magdyel Ugaz, quien le da vida a la hija de Nelly Camacho y Gilberto Collazos, se grabó bailando el popular remix que se ha vuelto viral desde la fecha de su lanzamiento. En el vídeo se puede ver a la actriz caracterizada de su emblemático personaje cantando frente a la cámara

Asimismo, se pone a realizar algunos pasos mientras sus compañeros Laszlo Kovacs y Gustavo Bueno se encontraban en el fondo sentados en una cama. Cabe mencionar que ambos también estaban vestidos con sus representativas ropas.

Su publicación ha alcanzado más de 985 mil vistas, decenas de comentarios y más de 101 mil ‘Me encanta’. Mientras que algunos usuarios de TikTok resaltaron el hecho de que ‘Tito’ y ‘Don Gilberto’ también se encontraban en el clip, otros mostraban su emoción de ver pronto la nueva versión de Al Fondo Hay Sitio.

“El Tito rejuveneció”, “Gustavo se parece a mi abuelo leyendo su periódico”, escribieron los internautas. “Esperando que salga la serie desde Bolivia”, “Muero por ver lo nuevo de la serie”, “Ya quiero ver la nueva serie, saludos desde Madrid”, agregaron.

Hasta el momento, se sabe que María Grazia Gamarra, Karime Scander, Franco Pennano y Jorge Guerra son los nuevos rostros que formarán parte de Al Fondo Hay Sitio este 2022. No se ha dado mayores detalles como la fecha de estreno y horario.

Teresita de Al Fondo Hay Sitio se divierte grabando en TikTok el remix de Martín Vizcarra y Zully Pinchi. (VIDEO: TikTok)

MAGDYEL UGAZ FELIZ DE INTERPRETAR A TERESITA OTRA VEZ

Magdyel Ugaz abrió su corazón en una entrevista con Infobae donde dio a conocer sus sentimientos al volver a interpretar a a Teresa Collazos, papel que se ganó el corazón de todos los peruanos, y del que aprendió mucho.

“Hermoso, mágico y loquísimo. Yo tenía guardado una cola de la Tere y la usé en la promoción, ahora ya la Tere tiene como tres colas y sus clásicos rulos. Sus ropas están más recargadas y siento que hay una evolución. Yo no me había dado cuenta que sus trajes marcaron estilo en un momento y fue increíble volver a ponerme las mallas, sus peinados, hablar y bailar. Ella es como un huracán, una mujer que se quiere y reconoce como un ser humano valioso”, expresó la actriz de cine y teatro.

“La Teresita fue todo y volver a hacerlo fue una pregunta que me hice y me tomé el tiempo para pensarlo. Gracias a Dios y a la vida he tenido tantos proyectos que dije ‘¿por qué no te das la oportunidad con este personaje que te abrió tantas puertas y se ganó el cariño del público?’. Me di la oportunidad y seguí mi instinto”, agregó.

Nueva foto de Al Fondo Hay Sitio se volvió viral por nuevo integrante. (Foto: América TV)

