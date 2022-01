Laszlo Kovacs revela que lo rechazaron de 4 castings antes de ser llamado para el regreso de AFHS: “Ya estaba descorazonado” | ENTREVISTA

Laszlo Kovacs habla de su regreso a AFHS y el éxito de Maricucha. (Foto: Instagram/ América TV)

El pasado 10 de enero se estrenó Maricucha, serie que tiene como protagonista a Patricia Barreto. Desde que llegó a la pantalla, el espacio no se ha movido del primer lugar de los programas más vistos del día, teniendo incluso en su primer día de estreno 25.9 puntos de rating. Esta noticia, sin duda, emocionó al actor Laszlo Kovacs, quien regresa a la TV después de un par de años con esta nueva y fresca propuesta.

Sin embargo, no es la única sorpresa que ha dado el actor a sus seguidores. También regresará con el papel de Tito en Al Fondo Hay Sitio, noticia que América TV confirmó a finales del 2021 con un primer avance que hizo tendencia en las redes sociales. Infobae conversó con Laszlo Kovacs y nos contó detalles de estos dos proyectos, además de confesarnos que para tener estas oportunidades pasó por algunas decepciones.

Maricucha sigue en el primer lugar desde el día de su estreno...

Wow, realmente no lo puedo creer. Lo tomamos con mucha humildad y con mucho agradecimiento. Es muy lindo recibir las muestras de cariño de los familiares, amigos, toda la gente que ha visto la serie.

Regresas a la TV con comedia en medio de momentos difíciles....

Sí, la verdad que es un privilegio, es un honor, ser convocado para un proyecto en un momento tan difícil por la pandemia, realmente siento que es un momento perfecto. Yo lo siento como un honor, el poder colaborar con la alegría de las personas en esta situación me llena de alegría.

Es la primera vez que grabas en medio de la pandemia. ¿Cómo estás tomando la situación?

Yo estoy muy impresionado con las medidas de bioseguridad. En Del Barrio Producciones son muy responsables con ese tema, hemos tenido que acostumbrarnos a realizarnos pruebas bastante seguido y ensayar con las mascarillas, estar todo el tiempo con ellas. Nos cuidan y nos cuidamos mucho. Nos sacamos las mascarillas solo para grabar. Todos estamos vacunados, por su puesto.

Antes de regresar a la TV, ¿qué has estado haciendo?

Yo he sido muy afortunado, tuve la suerte de que poco antes de la pandemia me mudé a San Martín, donde tengo mi casa. Ahí me sorprendió la pandemia, de hecho estar cerca a la naturaleza, tener aire puro y una vida más tranquila, ha sido bueno para mi porque tengo las energías renovadas. Realmente me siento privilegiado. Ha sido un regalo de la vida que no me lo esperaba.

Laszlo Kovacs tiene una casa en la selva. (Foto: Instagram)

¿Tampoco te esperabas el regreso de Al Fondo Hay Sitio?

¡Sí! La verdad que es una alegría muy grande para la gente y para nosotros. Estamos muy felices todos, y respecto a mi, pues no lo voy a negar, estoy en un buen momento. Como te decía, tras estar un tiempo en la selva, ya tenía ganas de volver a actuar, y hacerlo por partida doble (Maricucha y Al Fondo Hay Sitio), y encima hacer comedia que en estos tiempos es tan necesario, para mi es una fortuna muy grande.

¿Cómo recibiste la propuesta del regreso de Al Fondo Hay Sitio?

Te soy sincero cuando te digo que yo recibí la propuesta de Maricucha y Al Fondo Hay Sitio el mismo día, para mi fue una sorpresa. Mira, yo hice casting para Maricucha, pero era el tercer o cuarto casting que hacía para otros proyectos y no me llamaban (risas). Además, siento que ahora es más difícil hacer casting porque tú te grabas solo, tú eres tu propio director, tu propio camarógrafo, es más complicado. Es todo un tema de encuadre, no es lo mismo. En mi caso, yo ya estaba un poco descorazonado porque era el tercer casting que no me salía, y supongo que el de Maricucha lo hice cuando ya has perdido toda esperanza. (risas).

Cuando me dieron la noticia de que quedé en Maricucha, me dieron la noticia de Al Fondo Hay Sitio, yo no salía de mi asombro. Un día antes todo era gris y de pronto salió la luz, fue hermoso.

¿Qué sentiste de ponerle en la piel de ‘Tito’ nuevamente?

Nosotros nos debemos a nuestro público. Para mi fue una alegría poder contarle la noticia a la gente y que la gente lo celebre. Hay muchos que quieren al personaje y querían volverlo a ver. Así que fue muy lindo dar esta noticia y regresar como Tito.

Los seguidores han expresado su temor de que el regreso de la serie termine decepcionando y no sea un éxito como la primera vez...

La gente tiene todo el derecho a hacerse las expectativas sobre el futuro, yo la verdad no creo en eso de proyectarme sobre el futuro, yo vivo un día a la vez. Vamos a ver, nadie sabe, pero yo sinceramente, creo que sí va a ser un éxito rotundo. Es algo muy esperado por mucha gente, y no solo del Perú, sino del extranjero.

También han expreso su pena de que algunos de los actores ya no esté en la serie...

(Risas) Nadie se ha muerto acá, ¿por qué nos matan? ¿qué pasa acá? ¿quién se ha muerto? por qué están seguros de lo que va a pasar, acá nada está dicho, solo son conjeturas. Si la gente se pregunta mucho sobre eso, tiene derecho, yo no pienso en eso.

Al Fondo Hay Sitio, Maricucha, ¿tienes tiempo para más proyectos?

Nooo (risas). No puedo, la vida del actor es muy intensa. Nosotros a veces hasta tenemos que grabar un domingo. Tenemos que estar temprano con la letra aprendido y puntuales. Sacar adelante estos proyectos que son al día a día, no se puede planificar mucho. No hay tiempo para hacer más. Toca disfrutar de un lindo año, están viviendo momentos mejores. A la gente decirle que hay que ser fuertes y optimistas siempre. Lo ideal es estar todos unidos, y vacúnense todos.

