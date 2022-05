José Chávarri pide que sean realistas: “El Paolo Guerrero que hemos visto ya no lo vamos a ver”

El delantero peruano entrena en la Videna y busca llegar al repechaje.

Paolo Guerrero no juega un partido oficial hace mucho y no tiene club, pero para varios, incluyendo jugadores de la selección peruana, debe estar dentro de los convocados. Edison Flores recién dijo que “lo llevaría a ojos cerrados” y las posibilidades de que esté presente en el repechaje han crecido en los últimos días después de hacer fútbol el sábado pasado. José Chávarri pidió que sean realistas y que no crean que volverán a ver la mejor versión del ‘Depredador’.

“Nosotros estamos soñando con Paolo Guerrero. Queremos todos en el fondo que Paolo Guerrero vaya, pero para mí eso es irreal. Ese Paolo Guerrero que hemos visto ya no lo vamos a volver a ver y hay que ser realistas. Dios quiera que si es que va en los últimos 10 o 15 minutos meta un gol, que Dios lo ilumine y que nos haga felices a todos, yo soy el primero que va a saltar. Pero estamos añorando a ese Paolo y ya no está”, comentó el panelista en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Ricardo Gareca llamó a 28 jugadores, pero la lista puede crecer si él lo cree necesario. Además, también puede haber llamados de emergencia ante lesiones de algunos jugadores, como el caso de Luis Advíncula, que se confirmó su desgarro en las últimas horas. El ‘Tigre’ tiene en mente e Yordi Vílchez y Jhilmar Lora por precaución.

La selección peruana no tiene tiempo que perder y ya prepara sus próximos encuentros. Primero jugará un amistoso ante Nueva Zelanda el domingo 5 de junio en el estadio RCDE desde las 10:30 p.m. (hora peruana). Luego, Perú enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad Bin Ali.

El comentarista deportivo habló de la lesión del jugador y pide que no crean que verán al 'Depredador' en su mejor nivel.

LA ÚLTIMA VEZ QUE GUERRERO JUGÓ CON PERÚ

Paolo Guerrero no disputa un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 jugada en Lima. El peruano estuvo presente en campo de juego hasta los 62 minutos, cuando fue cambiado por Jefferson Farfán. Desde esntonces se ha dedicado de lleno a recuperarse.

SITUACIÓN DE PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero, según sus propias palabras, se recuperó de su lesión en la rodilla y ya no siente molestias. El delantero es consultado constantemente a las afueras de la Videna por su lesión y él siempre responde que está bien. Ricardo Gareca lo tuvo de cerca tres días antes de anunciar la convocatoria oficial (viernes 20 de mayo), pero decidió dejarlo afuera por ahora.

Sin embargo, a penas al día siguiente hizo fútbol junto con los sparrings de la selección peruana y Miguel Araujo. Se enfrentaron a la reserva de la Universidad San Martín y el ‘Depredador’ terminó anotando en la victoria 3-0. Jugó 60 minutos y no tuvo molestias

El delantero sigue entrenando en el complejo de San Luis con el ‘Tigre’ de cerca y actualmente con seis compañeros de la ‘blanquirroja’: Raziel García, el central del FC Emmen, José Carvallo, Alex Valera, Aldo Corzo y Pedro Aquino. Seguramente volverá a hacer fútbol esta semana y se abrió la posibilidad de que el estratega argenino lo lleve a Barcelona con todo el plantel.

El delantero espera ser llamado para el amistoso y repechaje próximo. VIDEO: Rodri Araya.

SEGUIR LEYENDO: