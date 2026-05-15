Cenaida Uribe expresa su intención de contar con las hermanas Ángela y Leslie Leyva en Alianza Lima: “Estarán donde yo esté”

Alianza Lima avanza firme en la consolidación de un proyecto institucional que ha brindado notables frutos. Para Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley, este camino podrá ser refrendado con dos referentes del deporte nacional: Ángela y Leslie Leyva. Crédito: X Movistar Deportes.

El mercado de pases en el vóley peruano siempre genera movimientos sísmicos, pero pocos nombres tienen tanto peso mediático como el de las hermanas Leyva. En sus declaraciones más recientes, Cenaida Uribe, jefa del equipo ’blanquiazul’ se refirió a la posibilidad de repatriar a Ángela y Leslie, dejando claro que el vínculo que las une trasciende lo estrictamente profesional y apunta directamente a un reencuentro en La Victoria.

Respecto a Ángela Leyva, quien ha culminado su contrato con el Besiktas de Turquía, Uribe fue realista sobre los tiempos, aunque mantuvo la ilusión intacta para el futuro. ”Este año no. Es difícil porque ellas están en una liga muy competitiva. Lo que sé es que todavía quiere estar en Europa uno o dos años más”, explicó Uribe en el programa ’Se formaron las parejas’. La mayor de las Leyva sigue priorizando su crecimiento en la élite europea, donde se ha consolidado como una de las atacantes más respetadas del circuito.

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La situación de Leslie Leyva, quien actualmente milita en el Sporting Club de Portugal, es bastante similar. Según Uribe, la menor de las hermanas también busca prolongar su estancia en el exterior. Sin embargo Cenaida fue tajante al proyectar el retorno de ambas al suelo nacional: ”Hablo con ellas, cada vez que vienen nos juntamos. La idea es que cuando lleguen al Perú estén donde yo esté. Si vienen al Perú van a Alianza Lima”.

Cenaida Uribe expresó su deseo de contar con las hermanas Leyva en un futuro cercano en Alianza Lima.

Esta declaración de intenciones añade una capa de intriga al panorama local, especialmente porque contrasta con informaciones que vinculaban a Leslie con la Universidad San Martín. Los rumores sugerían conversaciones avanzadas con el cuadro santo, pero las palabras de Uribe indican un pacto de lealtad personal que inclinaría la balanza hacia el club blanquiazul. Con el tricampeonato bajo el brazo, la directiva ya cimenta el camino para lo que sería el regreso más esperado por la afición en los últimos años.

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El mercado de pases de Alianza Lima

La gran novedad es la llegada de Flavia Montes. Tras resolver diferencias previas y alcanzar un acuerdo, la central dejará la Universidad San Martín después de dos temporadas para cumplir su deseo de vestir la camiseta ’íntima’. A ella se suman:

Allison Holland: Destacada bloqueadora central con gran recorrido en la Liga Peruana de Vóley.

Cristina Cuba: Experimentada armadora nacional que llega procedente de Regatas Lima.

Daniela Bulaich: Refuerzo internacional de lujo. La jugadora olímpica argentina llega desde el Narconon Volley Melendugno de la segunda división de Italia.

La jefa del equipo 'blanquiazul' contó cómo logró retomar contacto con la central y cerrar su fichaje para la temporada 2026/27. (Video: Movistar Deportes)

Bajas y salidas clave

El equipo sufrirá cambios estructurales profundos, empezando por el banquillo y su principal figura ofensiva:

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Comando Técnico: El entrenador Facundo Morando deja la institución para dirigir al Fluminense en Brasil.

Extranjeras: La opuesta francesa Maëva Orlé también partirá hacia la liga brasileña. Asimismo, se confirmó que Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no continuarán en la plantilla.

Caso Maricarmen Guerrero: La central nacional es la única que, hasta el momento, no ha renovado. Según Uribe, las negociaciones se han dilatado y todo indica que su próximo destino será Universitario de Deportes.

Continuidad del bloque nacional

Para mantener la base del éxito reciente, el club aseguró la permanencia de sus principales figuras locales. Pese a los rumores que las vinculaban con una posible salida al exterior junto a Morando, se confirmó la continuidad de:

Ysabella Sánchez

Esmeralda Sánchez

Maria Alejandra Marín (Única jugadora extranjera que permanece en el equipo).

Con estos movimientos, Alianza Lima busca equilibrar la jerarquía de sus nuevas contrataciones con la experiencia de su base nacional para ir en busca de un nuevo título en la temporada 2026/2027.

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Jugadoras de la Liga Peruana de Vóley Femenino celebran en la cancha, con el anuncio de los fichajes para la temporada 2026-2027 en el banner superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)