Edison Flores se refirió a situación de Paolo Guerrero: “Yo lo llevaría a la selección a ojos cerrados”

Edison Flores es uno de los 28 convocados por Ricardo Gareca para disputar el amistoso ante Nueva Zelanda y el vital partido ante Emiratos Árabes Unidos o Australia en el repechaje. En una reciente entrevista, ‘Orejas’ se refirió a la ausencia de Paolo Guerrero, quien entrena en la Videna y ya hizo fútbol el pasado sábado. El volante dijo que lo llevaría “a ojos cerrados”.

“Lo llevaría con el grupo a ojos cerrados. Para nosotros, estando cerca o lejos, será una pieza fundamental, una figura, un capitán como lo ha demostrado. Si está cerca es mucho mejor, si está lejos sabemos que él nos apoyará ”, comentó el extremo en conversación con el programa Viva Fútbol de GOLPERU.

El jugador del DC United, quien marcó un gol en la última fecha de la MLS, tiene claro lo que puede dar el dalantero. Ambos fueron claves para conseguir el quinto puesto en las Eliminatorias Rusia 2018 con sus goles y asistencias.

En otro momento se refirió a las duras críticas que recibió. “Siempre he sido discutido en la selección. Pese a estar jugando bien y haciendo goles, siempre se me discutió la titularidad. Es parte del fútbol, uno siempre quiere jugar en su selección. Tengo que ser sincero, al jugador no le gusta que lo critiquen de mala forma, pero uno tiene que acostumbrarse y seguir adelante”, confesó el exUniversitario. “Ricardo Gareca me decía que tenía que estar bien, que debía recuperarme pronto y que volviera a tener confianza en mí mismo”, agregó.

Edison Flores ha vuelto a tener protagonismo esta temporada en su club y lleva 12 partidos, sumando 846 minutos en el terreno de juego. Además, ya anotó su primer gol y fue en el empate 2-2 ante Toronto FC, en el marco de la jornada 17 de la primera división de Estados Unidos.

El ‘Orejas’ apareció en las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 y prácticamente consiguió cuatro cuatro puntos ante Colombia y Ecuador anotando para la victoria 1-0 sobre los ‘cafeteros’ en Barranquilla y el 1-1 ante la ‘Tricolor’ en Lima. Ante la lesión de André Carillo y las dudas que se tiene sobre su llegada en buenas condiciones, el exMonarcas Morelia se perfila como titular.

SITUACIÓN DE PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero, según sus propias palabras, se recuperó de su lesión en la rodilla y ya no siente molestias. El delantero es consultado constantemente a las afueras de la Videna por su lesión y él siempre responde que está bien. Ricardo Gareca lo tuvo de cerca tres días antes de anunciar la convocatoria oficial (viernes 20 de mayo), pero decidió dejarlo afuera por ahora.

Sin embargo, a penas al día siguiente hizo fútbol junto con los sparrings de la selección peruana y Miguel Araujo. Se enfrentaron a la reserva de la Universidad San Martín y el ‘Depredador’ terminó anotando en la victoria 3-0. Jugó 60 minutos y no tuvo molestias

El delantero sigue entrenando en el complejo de San Luis con el ‘Tigre’ de cerca y actualmente con seis compañeros de la ‘blanquirroja’: Raziel García, el central del FC Emmen, José Carvallo, Alex Valera, Aldo Corzo y Pedro Aquino. Seguramente volverá a hacer fútbol esta semana y se abrió la posibilidad de que el estratega argenino lo lleve a Barcelona con todo el plantel.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE PERÚ

La selección peruana primero jugará un amistoso ante Nueva Zelanda el domingo 5 de junio en el estadio RCDE desde las 10:30 p.m. (hora peruana). Luego, Perú enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad Bin Ali

