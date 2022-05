Paolo Guerrero hizo fútbol, anotó gol y no presentó molestias en la rodilla en amistoso ante San Martín

El delantero volvió a jugar un partido de fútbol luego de 7 meses. Foto: FPF.

Paolo Guerrero volvió a jugar un partido de fútbol luego de siete meses y la mejor noticia es que no presentó molestias en la rodilla al culminar los 60 minutos que estuvo en el terreno de juego del césped de la Videna. Ricardo Gareca estuvo de cerca viendo el encuentro amistoso y presenció el gol que marcó el delantero ante la reserva de la Universidad San Martín.

El partido se dio entre los sparrings de la selección peruana, con Miguel Araujo y el ‘Depredador’ incluídos, ante los jugadores del cuadro ‘Santo’. El encuentro culminó 3-0 a favor de la ‘bicolor’ y uno de los tantos fue del exjugador del Internacional, quien se mostró participativo durante todo el compromiso.

Como ya es de conocimiento, el ‘Tigre’ no incluyó a Paolo Guerrero en su lista de 28 jugadores para el amistoso ante Nueva Zelanda y el repechaje a Qatar 2022. “Es de público conocimiento que él está recuperándose y poniéndose de la mejor manera. No queremos alterar nada que lo pueda llegar a perjudicar a él, en apurar o en tratar que los plazos no sean los establecidos para que él llegue bien. Nosotros nos vamos a jugar un repechaje y en la medida que él esté haciendo una práctica de fútbol, tenga un equipo, nosotros lo estamos monitoreando todo, estamos pendiente de todos los movimientos de él”, comentó en conferencia de prensa tras anunciar a los seleccionados.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ CON PERÚ

Paolo Guerrero no disputa un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 jugada en Lima. El peruano estuvo presente en campo de juego hasta los 62 minutos, cuando fue cambiado por Jefferson Farfán. Desde esntonces se ha dedicado de lleno a recuperarse.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ EN UN CLUB

A nivel de clubes su último contrato fue con el Internacional de Brasil, el cual terminó tras acuerdo de ambas partes y el futbolista de 37 años quedó libre. Su último cotejo con camiseta roja fue en la derrota 1-0 ante Atlético Mineiro el 2 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 23 del Brasilerao. Allí el ‘Depredador’ jugó los últimos ocho minutos más descuentos en reemplazo de Rodrigo Dourado.

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO