Mediocampo con ‘chocolate’ en la selección peruana: los convocados con miras al repechaje mundialista

Tapia, Cartagena, Aquino, Peña, Calcaterra, Concha, Yotún, Gonzáles, Carrillo, Costa, Floresl, Cueva y García son los mediocampistas convocados para el 13 de junio.

La lista de convocados de Ricardo Gareca incluye a 13 mediocampistas nacionales, los encargados de controlar y movilizar el balón hasta concretar la meta: el gol. Todo en busca de la victoria en el repechaje, la misma que nos llevará al Mundial Qatar 2022. Conoce las principales virtudes de cada uno y repasa sus estadísticas. ¡Harto ‘chocolate’!

Como de costumbre, Renato Tapia integra la plantilla del ‘Tigre’. Viene de haber cerrado temporada en La Liga española con su club, el Celta de Vigo, ubicado a media tabla. Cuenta con una asistencia en 32 partidos y su futuro sigue siendo incierto. Se dice que sería traspasado en el próximo mercado de fichajes, pues su continuidad se vio cuestionada por el DT Eduardo Coudet, quien en reiteradas ocasiones demostró sentir incomodidad respecto al desgaste de Tapia en la selección peruana.

Con la ‘Blanquirroja’, Tapia fue titular indiscutible en 14 jornadas de las Clasificatorias Sudamericanas y determinante en las últimas dos victorias de la selección: frente a Colombia y Paraguay. Su convocatoria no sorprende, por el liderazgo que transmite al equipo. No por gusto es llamado el ‘Capitán del Futuro’.

Sergio Peña es otro de los convocados en esta zona del campo. Integra el plantel del Malmo de la primera división sueca, fue campeón la temporada pasada y, actualmente, marcha a mitad de la tabla de posiciones. Se desempeña con titularidad en los últimos 6 partidos de su club, y aunque sin goles, va ganando continuidad en la presente campaña. En cuanto Eliminatorias, fue convocado en 11 ocasiones con 2 goles en triunfos cruciales frente a Chile y Bolivia, ganándose así la confianza del entrenador para este nuevo camino a Catar 2022.

Otro de los determinantes es Yoshimar Yotún, quien fue el fichaje estrella de Sporting Cristal para la actual campaña 2022. Cuenta con 1 tanto en 11 encuentros, tanto en torneo local como en Copa Libertadores. En todas su participaciones con el club ‘rimense’, solo ha encontrado dos veces la derrota. Con la selección peruana, ‘Yoshi’ es siempre titular, siendo la única excepción, en Eliminatorias, el partido contra Bolivia de local por acumulación de amarillas. En el último partido, que dio pase al repechaje, ‘Yoshi’ marcó uno de los 2 tantos a favor del Perú.

Golazo de Yotún tras jugadón de Cueva en Perú vs Paraguay por última fecha de Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

André Carrillo, como extremo derecho, también figura en lista. Desde 2019, ha encontrado un puesto definitivo en el Al-Hilal SFC de la primera división de Arabia Saudita. Además del torneo local, ha disputado el Mundial de Clubes de este año, cerrando el marcador con un gol de penal en el 6 a 1 frente al Al-Jazira. Los últimos dos meses no pudo participar no ha participado activamente, debido a una lesión de rodilla, misma escena que se repitió en el último partido de Eliminatorias con la selección peruana, campaña que destaca con 3 goles. Se estima que, para el repechaje, se encuentre al 100% tras 90 días de descanso médico e inactividad.

Por su parte, Edison Flores también está siendo considerado por el argentino Está siendo parte del once inicial del D.C. United de la MLS en la actual temporada, suma 1 tanto en la última victoria de su club frente al Toronto, sin perder de vista a los requerimientos de la selección peruana. En cuanto a ello, el ‘Oreja’ Flores, no deja de sumar desde su debut con la selección mayor en 2015. Marcó el gol definitivo en el triunfo del Colombia-Perú y en el empate contra Ecuador.

Christian Cueva, el ‘diferente’ de la oncena peruana está dentro de los convocados, igualmente. Desde el 2021, integra el Al-Fateh de la primera división saudí, ubicándose a mitad de tabla en esta temporada 21/22. Entre sus números, ‘Aladino’ destaca por tener 16 goles y 13 asistencias en 38 partidos disputados. Ha sido el factor clave de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 con 5 goles y 2 asistencias en 17 partidos. Sin duda, Ricardo Gareca encuentra un gran aporte en el mediocampo con él liderándolo.

Christian Cueva fue la figura de la victoria 2-0 de Perú ante Paraguay que le valió el pase al repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022

Aunque con una situación fluctuante a nivel físico, Pedro Aquino también recibió la llamada del ‘Tigre’. Tras haber perdido en semifinales de la LigaMX con el América, paralizó parte de la campaña debido a una fractura metatarsiana. Sin embargo, piensa en el repechaje como una oportunidad de revancha a lo acontecido en Rusia 2018. Al no presentarse, de momento, secuelas fuertes relacionadas a su lesión, es una pieza de recambio para el encuentro intercontinental.

Wilder Cartagena también es parte del recambio en la selección peruana. Aunque su equipo, el Al Ittihad Kalba de la Liga Árabe del Golfo no conoce la victoria desde hace 3 fechas, se espera que para el próximo 13 de junio, Cartagena conecte con la ‘blanquirroja’. Hasta el momento, no ha sumado un partido completo con la selección, por lo que esta será su oportunidad para demostrar confianza y seguridad en el mediocampo y así, ganarse un cupo fijo en su puesto.

Con 7 goles y 2 asistencias para Sporting Cristal, Christofer Gonzáles fue convocado al repechaje intercontinental. Viene con titularidad en el torneo local y Copa Libertadores y, junto al club, va buscando el triunfo en el Apertura, al ubicarse dentro de los 5 lugares de la tabla. Para la escuadra nacional, ha sumado encuentros en Eliminatorias, habiendo completado los 90 minutos en solo 3 ocasiones.

El nacionalizado peruano, Gabriel Costa, está siendo considerado en la presión del mediocampo. Actualmente, atraviesa una excelente campaña con el Colo-Colo de Chile que, a mitad de temporada, se ubica en primer lugar de la tabla. En 18 partidos, tiene 4 goles y 3 asistencias a su favor. Por el lado de Perú, se ganó la confianza de Gareca, por lo que tuvo su debut en 2019, acumulando así 11 partidos con la selección. Fue nuevamente tomado en cuenta para la segunda etapa de Eliminatorias, siendo el repechaje su décimo llamado a formar parte de la escuadra mayor.

El capitán de Sporting Cristal, Horacio Calcaterra, también está dentro de los 13 mediocampistas. Con 1 gol y 2 asistencias, Calcaterra va disputando todos los partidos de la presente campaña con el equipo ‘rimense’, a excepción del duelo frente a Carlos Stein, debido al llamado. Para estas Eliminatorias, fue convocado de emergencia el pasado noviembre, tras la ausencia de Sergio Peña. Lleva 8 partidos, y solo suma minutos en 4 de ellos.

Las nuevas generaciones se hacen presente en el mediocampo con la convocatoria de Jairo Concha, el jugador de 22 años de Alianza Lima, club del que es parte desde el fines del 2020. Con 16 partidos, 3 goles y 1 asistencia, ha aportado de sobremanera a los ‘íntimos’, quienes vienen metiéndose en la lucha por el Apertura. Debido al buen momento que atraviesa en La Victoria, ha sido convocado para la lista de Gareca, pese a tener su reciente debut con la mayor a inicios del presente año en partidos amistosos: frente a Panamá y Jamaica. Sin duda, Concha es la sorpresa del mediocampo y se espera, rinda en el recambio estimado.

Para cerrar la lista, Raziel García también fue anunciado en la convocatoria para el repechaje. Actualmente integra el plantel de Deportes Tolima de la liga colombiana. Aunque recién fichado para la presente temporada y con buen porvenir en su club, no cuenta con la continuidad que se esperaba, pues no es considerado en los partidos cruciales. Con Perú en Eliminatorias, sumó sus primeros minutos desde junio 2021 siendo 10 los partidos con su convocatoria, teniendo en cuenta que, los dos últimos duelos, no los disputó por no estar en la lista.

