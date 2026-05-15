Qué se celebra el 15 de mayo en el Perú: un mosaico de memoria, innovación y contribución social

La fecha es recordada por la fundación del archivo documental nacional, el nacimiento de figuras emblemáticas en la ciencia y la poesía, así como por logros especiales en la música, la empresa y la exploración espacial (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 15 de mayo reúne acontecimientos históricos, culturales y sociales vinculados al Perú. En 1861 se creó el Archivo General de la Nación para preservar documentos fundamentales de la historia republicana y colonial.

También se recuerda el nacimiento de María Reiche, investigadora que dedicó su vida a proteger las Líneas de Nazca, y la muerte del poeta Javier Heraud, símbolo de la generación literaria del 60.

PUBLICIDAD

La fecha destaca además el viaje espacial de Carlos Noriega, primer peruano en llegar al espacio con la NASA, y el fallecimiento del músico Otto de Rojas. Asimismo, se celebra el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en reconocimiento a los emprendedores peruanos.

15 de mayo de 1861 - se creó el Archivo General de la Nación para preservar la memoria histórica del Perú

La creación del Archivo General de la Nación permitió conservar manuscritos y registros fundamentales de la historia peruana, desde la conquista hasta los primeros años republicanos. (El Peruano)

El 15 de mayo de 1861 fue creado el Archivo Nacional, hoy conocido como Archivo General de la Nación del Perú, durante el gobierno de Ramón Castilla.

PUBLICIDAD

La institución nació con el propósito de custodiar documentos históricos de la época colonial y republicana que permanecían dispersos en distintos espacios de Lima. Su primer director fue Santiago Távara. A lo largo del tiempo, el archivo reunió manuscritos, registros oficiales, expedientes judiciales y valiosos testimonios sobre la historia peruana.

Entre sus fondos destacan documentos de la conquista, la independencia y la república, convirtiéndose en una de las principales entidades encargadas de preservar la memoria documental del país.

PUBLICIDAD

15 de mayo de 1903 - nació María Reiche, la investigadora que dedicó su vida a preservar las Líneas de Nazca

La matemática y arqueóloga María Reiche consagró más de medio siglo a investigar y preservar las misteriosas figuras de Nazca, dejando una huella imborrable en el Perú. (Andina)

María Reiche nació el 15 de mayo de 1903 en Dresde, Alemania, y se convirtió en una de las figuras más importantes en el estudio y conservación de las Líneas de Nazca en el Perú.

Matemática, física y geógrafa de formación, llegó al país en 1932 y quedó fascinada por la cultura andina. Desde la década de 1940 inició investigaciones decisivas sobre las enigmáticas figuras del desierto de Nazca junto al arqueólogo Paul Kosok.

PUBLICIDAD

Su trabajo permitió proteger y difundir internacionalmente este patrimonio arqueológico. Nacionalizada peruana, recibió importantes reconocimientos y dedicó más de medio siglo a preservar uno de los mayores tesoros culturales del Perú.

15 de mayo de 1963 - murió Javier Heraud, poeta peruano y símbolo de la generación del 60

La muerte de Javier Heraud en Puerto Maldonado convirtió al joven poeta peruano en símbolo de idealismo y compromiso social dentro de la generación literaria del 60. (Andina)

El 15 de mayo de 1963 murió en Puerto Maldonado el poeta peruano Javier Heraud, una de las voces más destacadas de la generación literaria del 60. Nacido en Lima en 1942, sobresalió desde joven por su talento académico y sensibilidad poética.

PUBLICIDAD

Obras como El río y El viaje lo consolidaron como una figura clave de la poesía peruana contemporánea. Además de escritor y profesor, se vinculó a movimientos políticos revolucionarios de la época.

Su muerte, ocurrida a los 21 años durante un enfrentamiento armado en Madre de Dios, convirtió su figura en un símbolo de idealismo, juventud y compromiso social.

PUBLICIDAD

15 de mayo de 1997 - Carlos Noriega se convirtió en el primer peruano en viajar al espacio con la NASA

La participación de Carlos Noriega en la misión STS-84 representó un momento histórico para el Perú y un precedente latinoamericano en la exploración espacial internacional. (AFP)

El 15 de mayo de 1997, el ingeniero y astronauta Carlos Noriega hizo historia al convertirse en el primer peruano en viajar al espacio durante la misión STS-84 del transbordador Atlantis de la NASA.

Nacido en Lima y criado desde niño en Estados Unidos, Noriega desarrolló una destacada carrera en la Marina estadounidense antes de incorporarse al programa espacial. La misión tuvo como objetivo acoplarse a la estación rusa Mir y transportar suministros y equipos científicos.

PUBLICIDAD

Su participación representó un motivo de orgullo para el Perú y abrió un precedente para la presencia latinoamericana en las exploraciones espaciales internacionales.

15 de mayo de 2008 - murió Otto de Rojas, figura clave de la música popular peruana

Pianista, compositor y director musical, Otto de Rojas marcó las décadas de 1970 y 1980 con canciones bailables que se volvieron populares en todo el Perú. (GEC)

El 15 de mayo de 2008 murió en Lima Otto de Rojas, reconocido pianista, compositor y director musical que dejó una profunda huella en la música popular peruana.

PUBLICIDAD

Durante las décadas de 1970 y 1980 alcanzó gran popularidad gracias a su estilo festivo y moderno, fusionando ritmos tropicales, criollos y bailables. Participó en grabaciones de importantes bandas de rock peruano y dirigió musicalmente el recordado programa Trampolín a la fama junto a Augusto Ferrando. Temas como Choca las caderas y Al ritmo del bump-bump marcaron una época. Su fallecimiento conmocionó al ambiente artístico y musical del país.

15 de mayo - Día Nacional de la MYPE

Cada 15 de mayo, el Perú destaca la importancia de las micro y pequeñas empresas, responsables de generar empleo y dinamizar gran parte de la economía nacional. (Andina)

El 15 de mayo se celebra en el Perú el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, instaurado oficialmente en 2006 para destacar el aporte de miles de emprendedores al desarrollo económico del país.

Las MYPE representan la gran mayoría de empresas peruanas y cumplen un rol esencial en la generación de empleo y dinamización de la economía. La fecha busca reconocer la creatividad, esfuerzo y resiliencia de pequeños empresarios que impulsan negocios familiares y locales.

Durante esta jornada suelen realizarse ferias, capacitaciones y reconocimientos promovidos por instituciones públicas y municipalidades para fomentar la formalización y el crecimiento sostenible de los emprendimientos nacionales.