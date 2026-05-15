Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 15 de mayo de 2026

Vista de una ciudad devastada tras un sismo, con edificios derrumbados, calles agrietadas y escombros, ilustrando el temblor en Perú del 15 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos ocurridos entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 en distintas regiones del país, con magnitudes entre 3.4 y 4.7. Los movimientos telúricos se registraron en Piura, Arequipa, Junín, Puno, Ica, Áncash y Lima. Este jueves 14 de mayo también se reportó un sismo de magnitud 3.6 con epicentro en Chilca. Pese a la frecuencia de los eventos, ninguno activó alerta naranja ni dejó daños materiales o víctimas.

Sismo de magnitud 3.6 remeció Chilca, reporta el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo sismo la mañana del 14 de mayo de 2026. El movimiento telúrico ocurrió a las 9:19 a.m. y alcanzó una magnitud de 3.6, con epicentro ubicado a 32 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima.

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De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0278, el temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros y una intensidad III en Chilca, por lo que fue percibido de manera leve por la población. El evento se registró en las coordenadas de latitud -12.75 y longitud -76.91.

Este nuevo movimiento se suma a la reciente actividad sísmica reportada en distintas regiones del país durante los últimos días. Hasta el momento, las autoridades no han informado daños materiales ni personas afectadas.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta un sismo de magnitud 3.6 con epicentro a 32 km al suroeste de Chilca, Cañete, Lima, el 15 de mayo de 2026, mostrando datos geográficos y una gráfica de sismógrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo de magnitud 4.0 sacudió la costa de Ica

El martes 13 de mayo de 2026 a las 14:49 horas, un sismo de magnitud 4.0 se registró frente a la región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 73 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, a una profundidad de 36 kilómetros.

El evento sísmico fue localizado en las coordenadas de latitud -15.17 y longitud -75.82.

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Este mapa satelital muestra el epicentro de un sismo, ubicado a 73 km al oeste de San Juan de Marcona en la región de Ica, Perú, registrado el 13 de mayo de 2026 a las 14:49:56 hrs. (IGP)

Más de un centenar de sismos en lo que va del 2026

Hasta el 23 de abril de 2026, el Perú acumuló 128 sismos de magnitud 4.0 o superior, según un análisis de Asismet elaborado con datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La cifra se ubica ligeramente por debajo del promedio histórico para esa misma fecha dentro del período 2001-2025.

El registro histórico muestra amplias variaciones entre años: el acumulado más bajo para un 23 de abril fue de 74 sismos en 2009, mientras que el más alto llegó a 330 eventos en 2014. Esta diferencia confirma que la actividad sísmica anual puede fluctuar de manera significativa sin que ello represente una anomalía inmediata ni un incremento inusual del riesgo.

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El Perú se ubica en una de las zonas tectónicas más activas del planeta, sobre la zona de subducción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, lo que garantiza una actividad sísmica permanente a lo largo de todo el año. El IGP monitorea en tiempo real los movimientos telúricos en todo el territorio nacional a través de su Centro Sismológico Nacional (Censis).

Un mapa de Perú muestra una alerta de sismo con una zona de impacto roja, círculos concéntricos y un icono de advertencia. (Infobae Perú)

Sismo en Piura

Ayabaca, Piura (Magnitud 4.0) El movimiento se registró a las 4:10 a.m. con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Ayabaca, en la provincia del mismo nombre, departamento de Piura. La profundidad fue de 92 kilómetros y las coordenadas de -4.79, -79.92 grados. El rango de alerta emitido fue verde, lo que indica un evento de bajo impacto para la población.

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/peru/2026/05/13/se-registro-un-sismo-de-4-en-ayabaca-piura/

Sismo de 4.3 en Satipo

Satipo, Junín (Magnitud 4.3) A las 5:47 p.m. del martes 12 de mayo, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.3 con epicentro a 37 kilómetros al noreste de Satipo, en la provincia de Satipo, Junín. La profundidad fue de 17 kilómetros y se registró una intensidad de III en Satipo, lo que equivale a una vibración leve perceptible por la población pero sin daños.

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/peru/2026/05/12/se-registro-un-sismo-de-magnitud-43-en-satipo/

Sismo en Arequipa

Caravelí, Arequipa (Magnitud 3.7) A las 2:42 p.m. del martes 12 de mayo, se registró un sismo de magnitud 3.7 a 30 kilómetros al oeste de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa. La profundidad fue de 22 kilómetros y la intensidad alcanzó II-III en Chala.

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/peru/2026/05/12/atico-arequipa-registra-un-sismo-de-magnitud-47/

Sismo en Puno

El Collao, Puno (Magnitud 4.2) A la 1:32 p.m. del martes 12 de mayo, el Censis reportó un sismo de magnitud 4.2 a 20 kilómetros al norte de Capaso, en la provincia de El Collao, Puno. La profundidad fue de 185 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo, con menor impacto superficial pese a su magnitud.

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Sismo en Junín

Huancayo, Junín (Magnitud 3.4) A las 12:23 p.m. del martes 12 de mayo, se registró un sismo de magnitud 3.4 a 8 kilómetros al sur de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, Junín. La profundidad fue de 15 kilómetros y la intensidad alcanzó II-III en Huasicancha.

Sismo en Arequipa

Caravelí, Arequipa (Magnitud 4.7) El sismo más fuerte de la semana ocurrió a la 1:03 a.m. del martes 12 de mayo con epicentro a 24 kilómetros al sur de Atico, en la provincia de Caravelí, Arequipa. La magnitud fue de 4.7, la profundidad de 36 kilómetros y la intensidad registrada fue de III en Atico. Aunque fue el evento de mayor energía de la semana, no generó reportes de daños.

Sismo en Ica

San Juan de Marcona, Ica (Magnitud 4.1) A las 2:09 p.m. del lunes 11 de mayo, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.1 a 50 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, Ica. La profundidad fue de 29 kilómetros.

Sismo en Chimbote

Chimbote, Áncash (Magnitud 4.3) A la 1:20 p.m. del lunes 11 de mayo, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 78 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia de Santa, Áncash. La profundidad fue de 51 kilómetros y la intensidad alcanzó III-IV en Chimbote, lo que equivale a una vibración claramente perceptible por la población.

/peru/2026/05/11/temblor-en-peru-sismo-de-magnitud-43-con-epicentro-en-chimbote/

Sismo en Piura

Sullana, Piura (Magnitud 4.5) A las 8:50 a.m. del lunes 11 de mayo, el Censis registró un sismo de magnitud 4.5 a 11 kilómetros al suroeste de Sullana, en la provincia del mismo nombre, Piura. La profundidad fue de 40 kilómetros y la intensidad alcanzó III-IV en Sullana.

Sismo de magnitud 4.2 sacude Piura: IGP reporta que el epicentro estuvo a 121 km al sur de la ciudad

A qué hora ocurren más sismos en Perú

Un análisis difundido por Asismet, plataforma de divulgación sismológica, basado en el catálogo del IGP, examinó los 24.102 sismos de magnitud 4.0 o superior ocurridos en el Perú desde 1960 hasta la actualidad. El resultado revela una tendencia estadística llamativa: la mayor concentración de eventos se registra entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m.

La hora con más sismos acumulados es la 1:00 a.m., con 1.226 eventos. Le siguen las 3:00 a.m. con 1.187 y la medianoche (00:00) con 1.173. Las horas con menor actividad registrada son las 2:00 p.m. (862 sismos), las 10:00 a.m. (863) y las 11:00 a.m. (865).

Los especialistas aclaran que los terremotos no obedecen a horarios humanos. La concentración nocturna puede explicarse por factores estadísticos propios de series históricas extensas, por la mayor percepción de los movimientos durante la madrugada, cuando hay menos ruido ambiental, y por la mejora progresiva de la red sísmica nacional, que permite detectar más eventos en cualquier franja horaria.

Perú ha registrado más de 800 sismos en lo que va del año, una cifra alarmante que pone en evidencia la vulnerabilidad de zonas como la Costa Verde. Expertos analizan los riesgos y explican el retraso en la implementación del sistema de alerta temprana. | Video: Canal N.

Perú y el riesgo sísmico permanente

El Perú se ubica sobre la zona de subducción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Solo en febrero de 2026, el IGP reportó más de 40 temblores en distintas regiones, incluyendo un sismo de magnitud 5.1 en Pisco el 22 de febrero.

Los geólogos necesitarán estudios adicionales para profundizar en estos hallazgos relacionados a la actividad sísimica en la región. (Andina/USGS)

El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista, identificar zonas seguras en casa y el trabajo, participar en simulacros y contar con un plan familiar de evacuación. Durante un sismo, las autoridades advierten no usar ascensores, no refugiarse bajo marcos de puertas, alejarse de ventanas y muebles altos, y no encender fósforos ni velas después del temblor ante el riesgo de fugas de gas. Si el sismo fue muy fuerte y se está en la costa, la recomendación es evacuar hacia zonas altas sin esperar alerta oficial.