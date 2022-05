Pedro Aquino llegó a Lima: se mostró ilusionado con la selección peruana y recibió cariño de los hinchas

El volante del América de México vuelve a la selección peruana tras perderse varios partidos por lesión. VIDEO: Willax Deportes

Pedro Aquino llegó a Lima proveniente desde México y se convirtió en el sexto jugador en unirse a los entrenamientos de la selección peruana luego Raziel García, Miguel Araujo, José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera, quienes ya trabajan bajo el mando de Ricardo Gareca en la Videna. La ‘Roca’ recibió el cariño y la euforia de la hinchada ‘blanquirroja’.

“Llegó con mucha ilusión. Estar en mi país después de mucho tiempo y después de las lesiones me hace sentir bien. Que agradable es este recibimiento. Por fin estoy con mi selección”, comentó el mediocampista del América al pisar suelo peruano en el Aeropuerto Jorge Chávez. Hubo un gran número de fanáticos, quienes esperaban un saludo, una firma o una foto con el exSporting Cristal.

Recordemos que recién el 8 de enero del presente año pudo volver a los terrenos de juego en la primera división de México (estuvo antes en partidos con la reserva). Desde entonces ha jugado nueve cotejos con su club y ha mostrado un gran rendimiento, logrando que su equipo alcance las semifinales del campeonato, donde fueron eliminados por el Pachuca.

Recordemos que Perú jugará ante Nueva Zelanda el domingo 5 de junio en un amistoso internacional en Barcelona. Luego viajará a Qatar para jugar el repechaje mundialista ante Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio.

El volante jugó nueve partidos esta temporada. Foto: La República.

LA ÚLTIMA VEZ QUE PEDRO AQUINO JUGÓ CON LA SELECCIÓN

Pedro Aquino estuvo lesionado por muchos meses y la última vez que sufrió un problema físico fue justamente con la selección peruana el 16 de noviembre del 2021. El volante ingresó en el segundo tiempo del partido ante Venezuela en Caracas y apenas pudo estar en cancah 12 minutos. El futbolista ingresó a los 77′ por Yoshimar Yotún y se fue a los 89′ por Carlos Zambrano.

El exfutbolista de Sporting Cristal se refirió a sus lesiones. “Yo me desgarro contra Venezuela, pero en la otra convocatoria ya me había recuperado de eso. Para la fecha doble de Ecuador y Colombia ya sentía un dolor en el quinto metatarsiano. El profe Bonillo me pide a que vaya a hacerme una resonancia, yo confiado voy y sale que tengo una fractura”.

“Lo que yo le dije al profesor Bonillo ‘yo voy a jugar, yo quiero estar, no me desconvoquen por favor’. Se lo pedí, se lo supliqué que no me desconvocara para poder estar en esos dos partidos tan importantes para la selección y para mi. Sin embargo, los doctores me dijeron que era muy arriesgado y complicado. Me fui muy molesto conmigo mismo”, detalló.

Pedro Aquino pidió al comando técnico de la selección peruana jugar pese a estar lesionado.

LISTA DE CONVOCADOS

1. Pedro Gallese

2. José Carvallo

3. Angelo Campos

4. Luis Advíncula

5. Aldo Corzo

6. Carlos Zambrano

7. Miguel Araujo

8. Christian Ramos

9. Alexander Callens

10. Luis Abram

11. Miguel Trauco

12. Marcos López

13. Renato Tapia

14. Pedro Aquino

15. Wilder Cartagena

16. Sergio Peña

17. Horacio Calcaterra

18. Jairo Concha

19. Yoshimar Yotún

20. Christofer Gonzales

21. André Carrillo

22. Gabriel Costa

23. Edison Flores

24. Christian Cueva

25. Raziel García

26. Gianluca Lapadula

27. Alex Valera

28. Santiago Ormeño

AQUINO HABLÓ DE COMPARACIÓN ENTRE LAPADULA Y GUERRERO

“Gianluca es un gran jugador, lo que viene haciendo en la selección es muy importante, también está aportando su granito de arena como todo lo estamos haciendo. Pero estamos claro de que no hay comparación con Paolo. Estamos hablando de Paolo Guerrero, no de cualquier otro jugador“, aseguró.

