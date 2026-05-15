De usuarios del Inabif a funcionarios públicos: las historias detrás del primer encuentro "Añay: Aliados que Inspiran"

Autoridades del MIMP e Inabif, junto a aliados estratégicos, celebran con entusiasmo el Primer Encuentro 'Añay' en Lima, reafirmando su compromiso con las poblaciones vulnerables del Perú. (MIMP)

Christian Castillo creció en un Centro de Desarrollo Integral de la Familia del Inabif. Hoy administra uno de sus Centros de Acogida Residencial en Ayacucho. Guisseppe Giovan Atoche Díaz recorrió el mismo camino y llegó a ser subgerente de participación vecinal de la Municipalidad Distrital de Ancón. Sus historias no son la excepción que confirma la regla, sino el argumento central detrás del Primer Encuentro “Añay: Aliados que Inspiran” que el MIMP organizó este jueves en Lima.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reunió a autoridades, organizaciones sociales, empresas privadas e instituciones públicas en ese espacio orientado a fortalecer alianzas estratégicas a favor de niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad en todo el país.

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Funcionarios del MIMP e Inabif, junto a la mascota institucional, posan durante el Primer Encuentro “Añay: Aliados que Inspiran” en Lima, que busca fortalecer las alianzas estratégicas para proteger a niños, adolescentes y familias vulnerables. (MIMP)

La ceremonia estuvo encabezada por la ministra Edith Pariona Valer, quien subrayó la necesidad del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil para garantizar derechos y ampliar oportunidades para las poblaciones más desprotegidas. El encuentro fue organizado a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), que actualmente beneficia a más de 99.000 menores en situación de orfandad en todo el país mediante una pensión bimestral de S/ 400.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) e Inabif organizaron el Primer Encuentro “Añay: Aliados que Inspiran” para fortalecer alianzas estratégicas en favor de niños, niñas, adolescentes y familias vulnerables en el país. (MIMP)

Historias de vida que inspiran el compromiso institucional

Los testimonios de Castillo y Atoche Díaz pusieron rostro a lo que el programa puede lograr cuando la red de apoyo funciona. Los CEDIF son espacios donde el Inabif brinda servicios de fortalecimiento familiar, estimulación temprana, refuerzo escolar, talleres de habilidades sociales y formación ocupacional. Hasta 2024, la red contaba con 24 centros a nivel nacional —12 en Lima y los restantes en regiones como Cajamarca, Ayacucho, Loreto, Tacna y Puno, entre otras— y había atendido a más de 6.400 niñas, niños y adolescentes solo en lo que iba de ese año.

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Participantes interactúan en el stand de Inabif durante el Primer Encuentro “Añay: Aliados que Inspiran”, un evento clave para fortalecer las alianzas estratégicas a favor de la población vulnerable en Perú. (MIMP)

Pese a esa cobertura, los datos del RENIEC en coordinación con el Inabif revelan que hasta junio de 2024 existían 291.985 menores en situación de orfandad en el país, de los cuales 152.212 provenían de hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, lo que evidencia la magnitud del desafío que el Estado enfrenta y que el encuentro busca abordar desde la articulación con el sector privado y la sociedad civil.

Tres mujeres sonríen en el Primer Encuentro 'Añay: Aliados que Inspiran' del MIMP e Inabif, mostrando carteles con mensajes sobre responsabilidad familiar y crianza activa. (MIMP)

Compromisos concretos y una nueva plataforma digital

Como parte de la jornada, diversas entidades suscribieron compromisos en el mural “Promesa de Apoyo 2026”, con el que reafirmaron su voluntad de colaborar con los servicios del Inabif a nivel nacional. La directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, señaló que el encuentro busca consolidar una red colaborativa que permita ampliar el impacto de las intervenciones sociales. “Hoy hemos visto cómo distintas instituciones se suman con compromiso y voluntad para seguir transformando vidas”, afirmó.

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Funcionarios del MIMP e Inabif participan en el encuentro "Añay: Aliados que Inspiran" para fortalecer el apoyo a poblaciones vulnerables, con la presencia de una banda musical. (MIMP)

El evento también marcó el lanzamiento oficial de “Conecta Inabif”, una plataforma digital orientada a fortalecer la difusión de los servicios institucionales y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre los programas disponibles. La herramienta se suma a los canales ya existentes —como la atención por WhatsApp y correo electrónico— que el Inabif habilitó para agilizar trámites como la solicitud del subsidio por orfandad.

El Primer Encuentro “Añay: Aliados que Inspiran” continuará este viernes con nuevas conferencias, espacios de articulación y una ceremonia de reconocimiento a organizaciones e instituciones aliadas que contribuyen al fortalecimiento de los servicios del Inabif a nivel nacional.

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Representantes del MIMP, Inabif y voluntarias "Mamás Avinabif" posan en el Primer Encuentro “Añay: Aliados que Inspiran”, que busca fortalecer alianzas estratégicas para niñas, niños, adolescentes y familias vulnerables. (MIMP)