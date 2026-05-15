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La abogada de Christian Cueva afirma: "No pretende quitarle sus hijos a la señora Pamela López" en el conflicto por la tenencia

La representante legal del futbolista salió a desmentir la versión que circula en medios y redes sociales, y precisó que su cliente busca participar activamente en la crianza de sus hijos, no desplazar a su madre

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Imagen dividida con un hombre hablando a la izquierda, una mujer con expresión seria a la derecha, y un círculo insertado con una abogada en un set de TV
La abogada de Christian Cueva niega que el futbolista intente quitar la tenencia de sus hijos a Pamela López y defiende su derecho a participar en la crianza.

En medio de la escalada pública del conflicto entre Christian Cueva y Pamela López, la abogada del futbolista tomó la palabra para corregir lo que calificó como una interpretación errónea del pedido de tenencia presentado ante la justicia. En una entrevista con el pódcast Q’ Bochinche, la letrada fue directa al desmentir que su patrocinado busque apartar a los menores de su madre.

“Christian Cueva no pretende quitarle sus hijos a la señora López. él lo único que exige y pide es querer estar presente en la vida de sus hijos. él no es un padre ausente; lamentablemente la situación de él y el trabajo de él obviamente no puede estar 24/7 con sus niños, pero acá estamos hablando de calidad de tiempo”, declaró la representante del deportista.

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La aclaración llega después de que Pamela López calificara de “absurdo” y “descabellado” el pedido de tenencia compartida desde su participación en el reality La Granja VIP, donde señaló que Cueva nunca estuvo involucrado en las labores cotidianas de crianza y que reside en una ciudad distinta a Lima, donde los menores estudian. La empresaria trujillana también afirmó que sus hijos no contemplan dejar de vivir con ella.

La defensa pide dejar los enfrentamientos y enfocarse en los niños

Más allá de rebatir los argumentos de la contraparte, la abogada de Cueva aprovechó el espacio para llamar a una tregua y centrar el debate en el bienestar de los tres menores. En un giro que marcó distancia del tono confrontacional que ha caracterizado el caso en los últimos días, la letrada reconoció que ambos progenitores atraviesan un momento emocionalmente complejo y que eso impacta directamente en los niños.

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La defensa legal de Christian Cueva aclara la situación del futbolista respecto a sus hijos. Aseguran que él no busca quitárselos a Pamela López, sino que su único deseo es ser un padre presente y compartir tiempo de calidad con ellos. Video: YouTube Q'Bochinche

“Nosotros como defensa, ya basta de enfrentamientos. Lo que nosotros queremos es el bienestar de esa criatura porque si la señora López está mal psicológicamente, de repente mi patrocinado también. Ambos tienen que asumir sus propias responsabilidades y sus propios errores para que podamos criar buenos niños porque están en plena formación”, señaló.

La representante del futbolista también se refirió a los audios que Cueva presentó en el programa Amor y Fuego, donde sus hijos aparecen con actitudes de rechazo hacia él y hacia su actual pareja, Pamela Franco. Para la defensa del deportista, esas grabaciones son evidencia de una influencia del entorno materno sobre los menores.

“No es posible que las personas del entorno cercano de los niños manipulen o envenenen los corazones de niños que no superan los diez años de edad, eso es lo que no podemos permitir”, agregó la abogada.

La versión de la defensa de López apunta en sentido contrario. El abogado de la empresaria descartó en declaraciones previas que exista alienación parental y atribuyó el rechazo de los menores hacia su padre al acceso que tienen a internet y a las burlas que reciben de sus compañeros de colegio por la exposición mediática del caso.

La trujillana se mostró indignada al conocer las decisiones de su expareja en su contra, mientras ella está en aislamiento en ‘La Granja VIP’ | La Granja VIP

La hija mayor de López, Fabiana Ríos, también salió a respaldar esa versión en redes sociales, donde aseguró que los niños conocieron la relación de Cueva con Pamela Franco por sus propios compañeros de clase, no por influencia familiar.

El conflicto legal entre ambos incluye, además del pedido de tenencia, una denuncia por violencia psicológica y alienación parental presentada contra Beatriz Solórzano, madre de López y abuela materna de los niños, un proceso de divorcio, una disputa por alimentos y al menos cuatro demandas adicionales que Cueva habría interpuesto contra su expareja. La situación se mantiene abierta en los tribunales mientras ambas partes continúan ventilando sus versiones en medios de comunicación.

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