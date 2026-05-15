Yarita Lizeth conmueve al revelar cómo Dina Páucar y su esposo la recibieron como hija del corazón: "Fui adoptada"

Yarita Lizeth agradece públicamente a Dina Páucar y Rubén Sánchez por el apoyo y cariño tras perder a su madre siendo joven.

Yarita Lizeth sorprendió a sus seguidores con una publicación en Facebook e Instagram en la que reveló que Dina Páucar y su esposo, Rubén Sánchez, la “adoptaron” y que hoy los llama “papis”. La cantante de 34 años, conocida como la ‘Chinita del amor’, compartió el mensaje el martes 12 de mayo con visible emoción y agradeció a la pareja por acompañarla en los momentos más difíciles de su vida.

“Fui adoptada por mis papis, Dina Páucar y Rubén Sánchez. Les agradezco de todo corazón por cuidarme con tanto cariño, por darme fuerzas en los momentos más difíciles, por sus palabras de aliento, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Me siento tan bendecida y sé que mi mamita desde el cielo intervino en esto para no sentirme sola en esta vida. Los quiero muchísimo, siempre los llevaré en mi corazón”, escribió la artista juliaquense.

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La declaración cobra especial peso si se considera la historia personal de Yarita Lizeth Yanarico, quien perdió a su madre y a su hermana menor cuando aún era joven, en plena etapa de construcción de su carrera musical.

Esas pérdidas marcaron profundamente a la artista, quien tuvo que abrirse camino primero en Bolivia, donde alcanzó gran popularidad, antes de consolidarse en el Perú. El vínculo con Dina Páucar nació hace más de 15 años, cuando la folclórica conoció a una joven e incipiente Yarita en el ambiente artístico.

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La cantante puneña reveló en redes sociales que fue 'adoptada' por Dina Páucar y su esposo, fortaleciendo su lazo familiar y artístico.

Un lazo que va más allá de lo musical

La respuesta de Dina Páucar a la publicación de su ahijada no tardó en llegar y fue igualmente emotiva. La icónica cantante de huayno recordó el momento exacto en que sintió que ese vínculo iba más allá de lo profesional.

“Mamá Rogelia te puso en mi vida, hijita de mi corazón. Sabes que fue instantáneo hace más de 15 años cuando te conocí tan frágil, delicada, y mi corazón latió muy fuerte y desde ese momento entraste en mi mente, vida y corazón. Hoy más que nunca te prometo cuidarte como lo hago con mis tesoros Alejandro, Wayra, Urpi, Killay y Junior. Eres y serás mi hija del corazón por siempre, hasta el final de mi existir, hijita mía. Te amo, mejor dicho, te amamos”, escribió Páucar, incluyendo a Yarita en el mismo espacio afectivo que ocupa su propia familia.

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La artista puneña respondió con la misma intensidad: “Mamita Dina Magna Páucar Valverde, desde la primera vez que te vi tan bonita, una diosa con tu vestuario, me emocioné y mi corazón también latió muy fuerte en ese momento, pero nunca pensé que con el tiempo la vida me daría la oportunidad de estar a tu lado. Hoy puedo abrazarte con todas mis fuerzas y decirte lo mucho que te quiero y te admiro. Gracias por tu amor incondicional, mami, que Dios cuide de ti y cada paso que das con su manto protector”, expresó.

Una relación que une lo artístico, lo familiar y lo sentimental

El intercambio público entre ambas figuras del folklore peruano llega en un contexto en que el vínculo entre las dos familias se ha profundizado en múltiples dimensiones. A finales de 2025, Yarita Lizeth confirmó su relación sentimental con Alejandro Páucar Samanez, hijo mayor de Dina Páucar y guitarrista y director artístico de la agrupación de su madre.

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El emotivo mensaje de Yarita Lizeth en TikTok reafirma su compromiso sentimental con Alejandro Páucar, hijo de Dina Páucar.

La pareja lo anunció durante una transmisión en vivo por TikTok, tras meses de rumores, y recibió la bendición pública de la cantante. “Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo más feliz”, expresó entonces Páucar.

Lo que comenzó como una madrinazgo artístico derivó así en un lazo familiar que hoy Yarita describe con gratitud y emoción. La artista, dueña además de un hotel, un restaurante y una discoteca en Juliaca, ha encontrado en la familia Páucar el sostén afectivo que la pérdida de sus padres le arrebató en su adolescencia.

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El intercambio de mensajes entre ambas cantantes conmovió a sus seguidores y generó una amplia ola de reacciones en redes sociales, donde el público celebró la solidez de un vínculo que trasciende la música.