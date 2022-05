Richard De La Piedra y la opción de que Paolo Guerrero vaya al repechaje: “¿No debería enfocarse en conseguir club?”

Richard De La Piedra habló sobre la posibilidad de que Paolo Guerrero vaya al repechaje.

El partido por el repechaje está a la vuelta de la esquina y la selección peruana ya se prepara para enfrentarlo. De hecho, el técnico Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados, con la ausencia de Paolo Guerrero, aunque no dejó la puerta cerrada a que se incorpore en los próximos días. Ante esta situación, el periodista Richard De La Piedra cuestionó esta opción y considera que primero debería enfocarse en conseguir un equipo.

Estas declaraciones se llevaron a cabo en el programa ‘Fútbol en América’, en donde Erick Osores preguntó si el ‘Depredador’ estaba descartado, a lo que Richard dio una contundente respuesta. “Para mí sí. En la fecha de marzo no lo descartó contra Paraguay. Cuando dijo “por lo menos, para el primer partido no está”. Y partiendo de la premisa de que para Gareca, Paolo no va a estar en la lista de 23, qué tan buen negocio es para Paolo llevarlo. ¿Para qué lo va a llevar? ¿No debería enfocarse en conseguir club? Sé que eso lo ve el representante. Para mí no es mala idea de que Paolo vaya y acompañe al grupo, pero ¿no es mejor que se centre en lo que tiene que hacer?”, objetó.

Del mismo modo, reconoció que la jerarquía de Paolo es indudable y podría aportar muchísimo en el campo, pero que el hecho de que haya estado tanto tiempo fuera sería y sin ritmo futbolístico es un factor en contra. “No dudo que Paolo pueda entrar en el minuto 86 y darnos el gol de la clasificación. Pero para mí, todo tiene un proceso. Ponerlo encima de otros jugadores que tienen ritmo de entrenamiento, fútbol competitivo, es de una u otra forma, subestimar todo lo que se hace con un jugador. ¿El futbolista que está fuera 7 meses puede volver así sin tener ritmo de entrenamiento? Yo comparto la convocatoria de Gareca”, afirmó.

Paolo Guerrero en un entrenamiento en la Videna durante las primeras etapas de su recuperación. | Foto: FPF

Ahora, la otra panelista del programa, Romina Vega, entendió la postura de su compañero y puso como ejemplos a Alex Valera como competidor del experimentado atacante. “Para Valera es muy fuerte. La motivación que debe sentir, sabiendo que lo han ratificado de tal forma, que Paolo va a la Videna, se muestra, sabe que tiene que ir a matarse en ese partido”, señaló.

En eso, De La Piedra tomó ese ejemplo para referirse a Santiago Ormeño, otro de los delanteros en la lista de convocados. “Lo mismo para Ormeño que pudo haber quedado fuera de la lista. Manuel lo hubiese dejado fuera y hubiese llevado a Paolo. Entonces, después ¿cómo le dices a Ormeño que confías en él, que es su momento?”, cuestionó.

Finalmente, citó a su compañero de programa, Manuel Núñez, quien en una anterior ocasión apostó por la vuelta de Guerrero para este duelo del repechaje, un hecho que lo ve peligroso. “ Manuel quiere ver a Paolo en el repechaje. Y no le importa si es que es riesgoso para un jugador que vuelve a la edad que tiene ”, comentó.

El periodista deportivo debatió sobre la opción de que Gareca incluya de última hora al delantero. | Video: GTT Deportes / Fútbol en América

En efecto, desde que salió del Inter de Porto Alegre a finales de octubre del año pasado, ha estado entrenando por su cuenta y también en Videna. Sin embargo, no es lo mismo que hacerlo con un equipo ya establecido en el día a día. De ahí las declaraciones del mencionado comunicador.

Por lo pronto, el ‘Tigre’ empezó los trabajos esta semana con los futbolistas del medio local, entre los que se sumaría el exBayern Múnich, quien viene poniéndose a tono física y futbolísticamente. Se espera que transcurran los días y el seleccionador considere lo mejor para la ‘blanquirroja’ de cara a este transcendental encuentro.

