Jota Benz arremete contra Jazmín Pinedo: “A ella le pagan por hablar de otras personas”

Jota Benz sorprendió en ‘Esto es Guerra’ al responder tajantemente a Jazmín Pinedo, quien había criticado las nuevas reglas del programa y el rol de los competidores. Así fue el tenso intercambio en vivo.

La noche del 14 de mayo, ‘Esto es Guerra’ fue escenario de un nuevo y encendido cruce entre Jota Benz y Jazmín Pinedo, luego de que la conductora de ‘Más Espectáculos’ criticara públicamente las nuevas reglas implementadas en el reality de América TV.

Las respuestas del cantante y participante no solo sorprendieron a los presentes, sino que generaron múltiples reacciones en redes.

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Durante la emisión en vivo, el conductor Mathías Brivio aprovechó la polémica para consultar a Jota si tenía algo que responderle a Jazmín, quien horas antes había cuestionado las decisiones del programa y la ausencia de liderazgo en el equipo tras la salida de Patricio Parodi.

Lejos de evitar el tema, Jota fue contundente: “Lo que pasa, Mati, es que a ella le pagan por hablar de otras personas. A mí me pagan por opinar de personas que trabajan conmigo, así que no tengo nada que decir. Si ella quiere hacer sus propias reglas, que las haga”.

Jota Benz en pleno set de ‘Esto es Guerra’ tras lanzar su contundente respuesta a Jazmín Pinedo. EEG

La crítica de Jazmín Pinedo que desató la polémica

Todo comenzó cuando Jazmín Pinedo, conductora de ‘Más Espectáculos’, cuestionó durante su programa la manera en la que se están desarrollando las dinámicas y el liderazgo en ‘Esto es Guerra Desafío 14’.

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La popular ‘chinita’ no solo puso en duda la figura de capitán dentro del equipo, sino que además señaló detalles como el uso de barba entre los competidores, algo que —según su experiencia— no era permitido en su época bajo la producción de Peter Fajardo.

“Jazmín Pinedo dijo que ella no veía a nadie del equipo como capitán, que Patricio es irremplazable”, comentó Jota Benz, evidenciando el malestar generado por los comentarios de la presentadora.

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Jota Benz responde y marca distancia

Ante la insistencia de los conductores y la atención de sus compañeros, Jota Benz no dudó en defender el trabajo de los integrantes del reality y marcar distancia con el rol de Jazmín Pinedo.

“Siempre hay que respetar el trabajo de otras personas. Creo que si nos preguntas uno por uno, otras quisieran ser la conductora de ‘Espectáculos’. Si me preguntas a mí, Espectáculos para mí, Rebeca y Valeria Piazza”, agregó.

La contundente respuesta de Jota Benz fue celebrada por Mathías Brivio, quien no dudó en remarcar la fuerza de su intervención: “Jazmín Pinedo, tú lanzas un misil y Jota te ha mandado una bomba nuclear. A ti te pagan para hablar de los demás, te ha dicho Jota, yo hablo de mi compañero de trabajo”.

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Jota Benz responde a Jazmín Pinedo: “A ella le pagan por hablar de otros”. EEG

Un enfrentamiento que divide opiniones en redes

El cruce entre Jota Benz y Jazmín Pinedo rápidamente se viralizó y generó opiniones divididas entre los seguidores de ambos programas. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Jota y aplaudieron su sinceridad al defender a sus compañeros, otros consideraron que el comentario fue innecesario y que la crítica de Jazmín formaba parte de su labor como conductora de espectáculos.

El tenso intercambio también dejó entrever la compleja relación entre los participantes de realities y quienes analizan y comentan sus desempeños desde la televisión de espectáculos. La reacción de Jota Benz puso en evidencia el desgaste que pueden generar las constantes opiniones y críticas externas sobre el trabajo interno del programa.

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El contexto y la historia previa entre Jota Benz y Jazmín Pinedo

No es la primera ocasión que Jazmín Pinedo y Jota Benz protagonizan cruces mediáticos. En anteriores ediciones de ‘Esto es Guerra’, la conductora ha sido crítica con las actitudes y desempeños del cantante, mientras que este ha optado por responder solo en circunstancias puntuales.

La tensión entre ambos se incrementó tras la salida de Patricio Parodi, quien era considerado una de las figuras clave del programa. Las declaraciones de Pinedo sobre la ausencia de liderazgo y la falta de disciplina han sido vistas por algunos como intentos de desestabilizar al equipo, mientras que otros las consideran opiniones válidas y propias de su rol en la televisión de espectáculos.

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Jota Benz arremete contra Jazmín Pinedo: “A ella le pagan por hablar de otras personas”. EEG