Melissa Paredes se defiende de Rodrigo Cuba entre lágrimas: “Yo he trabajado toda la vida”

Melissa Paredes se defiende de Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Melissa Paredes brindó una entrevista a Ethel Pozo donde contó su verdad tras su separación con Rodrigo Cuba. En medio de lágrimas, la actriz señaló que siempre ha trabajado. Incluso, resaltó que no dudará en levantarse cuantas veces se caiga, siempre por su hija. Esta conversación se emitirá este lunes 23 de mayo a las 9:30 a.m., a través de América Hoy.

En el avance que emitió América Hoy se puede ver a Ethel Pozo frente a Melissa Paredes, ambas sentadas en la casa de la actriz. Aquí la hija de Gisela Valcárcel le pregunta detalles de su separación. Además, le recuerda aquella entrevista donde la joven le dice que no es “parte de su círculo cercano de amigos”.

En otro momento, la joven resalta: “Yo he trabajado toda la vida, empecé en Bienvenida la tarde, luego he trabajado...”. Esto con la intención de defenderse de las acusaciones de Rodrigo Cuba, quien indicó en una entrevista para Magaly Medina, que siempre se hizo cargo de los gastos de la casa.

¿QUÉ DIJO RODRIGO CUBA?

“Yo me encargaba de la empleada, la casa... ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí. A raíz de esto, le dije empiezas a pagarte tus cosas empiezas a pagar la mitad de la luz, del condominio, como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar la adicionar de mi tarjeta de crédito”, dijo Rodrigo Cuba en la entrevista que se emitirá este lunes 23 de mayo a través de Magaly TV La Firme.

Sin embargo, esto no fue lo único que expresó el jugador del Sport Boys, pues en otro adelanto que ofreció el programa de ATV, Rodrigo Cuba señala que Melissa Paredes le pidió perdón y que intentó retomar su relación con él. “Me pidió perdón para volver”, comentó.

Ethel Pozo fue la encargada de aclarar estas dudas con Melissa Paredes, quien no puede evitar romper en llanto en varias oportunidades. La joven responderá: ¿Y por qué él (Rodrigo Cuba) diría entonces que te pagaba todo?, ¿Te has puesto en algún momento en los zapatos de Rodrigo?, La gente lo que siente es que quizás eres más mujer que madre, Tú le dices a Rodrigo antes que esto explote ‘quiero cambiar la conciliación’, ¿Reconoces este Rodrigo? y más.

Ethel Pozo y Melissa Paredes cara a cara en una entrevista exclusiva. (VIDEO: Instagram)

GISELA VALCARCEL CONTENTA CON ENTREVISTA A MELISSA PAREDES

A través de su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel expresó su sentir sobre la entrevista que le realizó su hija Ethel Pozo a Melissa Paredes, donde la joven le da detalles de su separación con Rodrigo Cuba. Como se recuerda, las figuras se ven las caras después de 8 meses, cuando la actriz le aclaró que no es de su círculo cercano de amigos.

“Deseo escuchar esta conversación”, escribió la conductora de TV. Además, señaló que la considera una “buena conversa”, etiquetando al productor de América Hoy, a Ethel Pozo y a Melissa Paredes. Añadió también la imagen de la entrevista. “Este lunes en América Hoy”, escribió.

Gisela Valcárcel celebra la entrevista a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

