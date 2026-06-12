Perú

‘La Granja VIP’ confirma entrega de S/100 mil al ganador tras rumores y anuncia sorteos de premios de S/1,000 para el público

La producción del reality confirmó que el ganador recibirá el monto completo, pese a la difusión de audios y especulaciones en redes; cinco participantes compiten por el título este sábado 13 de junio a las 8 p.m.

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La Granja VIP reafirma su premio de 100 mil soles pese a rumores.
La Granja VIP reafirma su premio de 100 mil soles pese a rumores.

La expectativa por la final de La Granja VIP se encuentra en su punto más alto tras una semana marcada por avances cruciales en la competencia y rumores desatados en redes sociales. Pamela López se convirtió en la tercera finalista del reality, asegurando su lugar en la gala definitiva que se celebrará este sábado a las 8:00 p.m. por Panamericana Televisión, donde cinco concursantes disputarán el gran premio de S/100.000.

Pamela obtuvo su pase a la final tras recibir la menor cantidad de votos de sus compañeros en el último careo de la temporada. En contraste, Shirley Arica, Gabriela Herrera y Cri Cri quedaron nominados y dependen ahora del respaldo del público para continuar en carrera. La eliminación de uno de ellos se definirá este viernes 12 de junio, mientras que los dos restantes completarán el grupo de finalistas junto a Paul Michael, primer clasificado, y Mónica Torres, segunda finalista confirmada.

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Este cierre de temporada ha estado acompañado de una fuerte interacción entre los seguidores del reality, quienes han podido votar por su participante favorito a través de la web oficial y el canal de YouTube del programa. El sistema de votación, abierto desde el lunes, permite que los votos se acumulen hasta la noche de la final, cuando se conocerá el ganador de los S/100.000 y dueño del codiciado título de la primera edición de La Granja VIP Perú.

Filtran audio sobre la final de ‘La Granja VIP’: Paul Michael sería el ganador y el premio se habría reducido a la mitad
Paul Michael en la recta final de La Granja VIP.

Desmienten rumores

Sin embargo, el ambiente de expectativa se vio alterado por la difusión de un supuesto audio en redes sociales. El material, viralizado en TikTok y otras plataformas, sugiere que la producción ya habría decidido entregar la victoria a Paul Michael y que el premio final se reduciría a la mitad. En la grabación, la voz de un hombre afirma que los productores habrían conversado con Paul para informarle que sería el ganador, con la finalidad de evitar controversias, y que el monto del premio se ajustaría a S/50.000 debido a presuntos incumplimientos internos en el pago de sueldos.

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“Charo (Vicentelo) y Gastón han hablado con Paul y le han dicho que él va a ganar, por eso lo están utilizando y victimizando para que nadie se queje”, se escucha en la grabación, que ha circulado ampliamente en redes El contenido ha generado desconfianza entre seguidores y participantes, quienes han pedido explicaciones claras a la producción del programa.

Mónica Torres venció a Gabriela Herrera en un duelo de rompecabezas y aseguró su pase a la gran final del sábado 13 de junio. YouTube.
Mónica Torres venció a Gabriela Herrera en un duelo de rompecabezas y aseguró su pase a la gran final del sábado 13 de junio. YouTube.

A la controversia se sumó el testimonio de Verónica Alcántara, productora del espacio digital ‘Chimi Churri’, quien señaló que una fuente cercana le confirmó la reducción del premio: “Ya no será de S/100.000, sino de S/50.000. Ya habrían hablado con todos, pero el único que había aceptado ese pago es Paul Michael”. Estas declaraciones han avivado el debate sobre la transparencia en la competencia y la gestión administrativa de la producción, justo en la antesala del desenlace.

A pesar de los rumores, la producción de La Granja VIP reafirmó que el premio mayor se mantiene en S/100.000 y que la decisión final dependerá exclusivamente del voto del público. A través de un comunicado, la producción no hizo referencia directa a este rumores, pero sí dejó en claro que el premio será el mismo que se indicó al principio, descartando así alguna reducción del monto. De esta manera, la producción buscó calmar la incertidumbre entre los espectadores y los propios concursantes.

Seis concursantes de La Granja VIP, tres hombres y tres mujeres, posan con los puños en alto frente a un fondo de granero con un molino de viento
La semana decisiva de La Granja VIP Perú comenzó con seis semifinalistas: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera.

Gran final llega con premios para el público

La recta final de La Granja VIP Perú se ha caracterizado por la intensidad de las estrategias, alianzas y conflictos entre los participantes, elementos que han mantenido cautiva a la audiencia desde el inicio del reality. A medida que se acerca la gran final, los seguidores se mantienen atentos a cada movimiento dentro de la casa y a las transmisiones 24/7 en tiempo real, disponibles en el canal oficial de YouTube.

En medio de la polémica, la producción ha invitado a la audiencia a participar activamente en la elección del ganador, recordando que el sistema de votación se encuentra abierto y que el resultado dependerá únicamente de la preferencia del público. Además, los organizadores han anunciado sorteos adicionales y premios para quienes se registren y participen, incluyendo una cuatrimoto y cuatro premios de S/1.000.

Con la gran final programada para este sábado 13 de junio a las 8:00 p.m., la primera temporada de La Granja VIP Perú promete cerrar con una gala cargada de emoción, competencia y, ante todo, la expectativa de que el ganador reciba el premio completo de S/100.000, tal como fue anunciado desde el inicio del reality.

Un collage muestra seis retratos individuales de personas sonrientes: Shirley Arica, Paul Michael y Pamela López en la fila superior; Cri Cri, Gabriela Torres y Mónica Torres en la inferior
Shirley Arica, Paul Michael, Pamela López, Cri Cri, Gabriela Torres y Mónica Torres: ¿Quién será el ganador de La Granja Vip?

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