Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú por el Mundial 2026. (Qatar)

Hoy, sábado 13 de junio, la expectativa crece por el debut de Qatar y Suiza en el Mundial 2026. El certamen, que acaba de empezar tras una inauguración seguida a nivel global, enfrenta en este duelo a dos selecciones con trayectorias y estilos diametralmente distintos.

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú por Mundial 2026

El enfrentamiento entre Qatar y Suiza, que se disputará en el Levi’s Stadium, podrá verse en Perú a través de DSports y la plataforma digital DGO. Los aficionados tendrán así la opción de seguir el partido tanto por televisión como en línea, adaptándose a sus preferencias de acceso.

En Qatar, la transmisión estará a cargo de beIN Sports, complementada por el aplicativo TOD, que permitirá ver el encuentro desde dispositivos móviles y computadoras. Por su parte, en Suiza, el partido será emitido por los canales M6 y BEIN1, asegurando la cobertura en señal abierta y paga para el público local.

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Además de las transmisiones oficiales, el portal web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura complementaria. Los lectores podrán acceder a información previa al encuentro, declaraciones de los protagonistas y detalles minuto a minuto sobre el desarrollo del juego, ampliando así las alternativas para quienes busquen un seguimiento detallado y actualizado.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Horario de Qatar vs Suiza en Perú por Mundial 2026

El esperado enfrentamiento entre Qatar y Suiza por el Mundial 2026 tiene lugar hoy, sábado 13 de junio, en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Este escenario en Estados Unidos será testigo del debut de ambos equipos en la fase de grupos, en un partido que podría definir el rumbo inicial de sus aspiraciones en el certamen.

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En Perú, Colombia y Ecuador, el pitazo inicial será a las 14:00 horas. En Qatar, el duelo se podrá ver a partir de las 21:00 horas., mientras que en Suiza el horario de arranque está fijado para las 22:00 horas.

En otros países sudamericanos, el partido comenzará a las 15:00 horas en Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 16:00 horas en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Para quienes se encuentren en Estados Unidos (Washington) y Canadá (Ottawa), la transmisión también comenzará a las 15:00 horas.

Así llegan Qatar y Suiza al encuentro por el Mundial 2026

La previa del duelo entre Qatar y Suiza está marcada por las dudas que rodean al conjunto asiático. La selección dirigida por Julen Lopetegui llega sin victorias en lo que va del año, tras caer ante Irlanda y empatar con El Salvador. El último triunfo qatarí se remonta a octubre de 2025, cuando superó por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos, una sequía que ha generado inquietud en su afición.

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A pesar de contar con Akram Afif, uno de los atacantes más destacados del fútbol asiático, el equipo ha tenido problemas para concretar sus ocasiones ofensivas. Afif viene de una temporada sobresaliente en Al Sadd, donde registró 19 goles y 17 asistencias en 37 partidos, pero su aporte aún no se ha reflejado con la misma contundencia en la selección nacional.

Qatar se apoyará en un contingente extranjero para trascender en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Por su parte, Suiza afronta su debut mundialista con la necesidad de disipar la irregularidad mostrada en los últimos amistosos. El equipo de Murat Yakin empató ante Australia y Noruega, venció a Jordania y cayó frente a Alemania, alternando rendimientos. Sin embargo, el conjunto helvético se ganó su lugar en la Copa del Mundo al finalizar invicto en el grupo B de las Eliminatorias Europeas, superando a Kosovo, Eslovenia y Suecia, lo que respalda sus credenciales para este torneo.

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Selección suiza de fútbol, favorita en el grupo B del Mundial. EFE/EPA/CLAUDIO THOMA