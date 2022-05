Melissa Paredes responderá a Rodrigo Cuba en exclusiva entrevista a Ethel Pozo

Melissa Paredes romperá su silencio una vez más en América Hoy. (Foto: América Hoy)

La noche del último viernes, Magaly Medina anunció en su programa que este lunes 23 de mayo se emitirá la entrevista que le realizó a Rodrigo Cuba, quien se animó a contar su verdad luego de su sonado divorcio con Melissa Paredes. Como se recuerda, la modelo fue captada besando apasionadamente al bailarín Anthony Aranda dentro de su camioneta.

Tras darse a conocer esta información, la exreina de belleza no se quedó de brazos cruzados y de manera inmediata se alistó para responder con todo a su exesposo. Ella lo hará en el programa América Hoy y la encargada de hacer esta entrevista fue Ethel Pozo.

Todo hace indicar que Melissa Paredes dará más detalles de lo que fue su separación de Rodrigo Cuba. La conversación que tuvieron las excompañeras de trabajo se emitirá este lunes a las 9:30 a.m.

Asimismo, se da por entendido que la exconductora de televisión se amistó con Ethel Pozo luego que fuera separada de América Hoy por el ampay junto a Anthony Aranda. Ellas se volvieron a ver tras varios meses en el concierto de Rauw Alejandro y hasta se tomaron una foto.

La modelo en su momento también dio a conocer que Ethel Pozo no formaba parte de su circulo cercano pese a que ella le presentó a la actual pareja de la hija de Gisela Valcárcel.

De momento se desconoce lo que ha dicho Melissa Paredes en esa entrevista con su excompañera de trabajo, pero lo más seguro es que responda a su exesposo, quien dijo que la exreina de belleza no aportaba en la economía del hogar cuando se encontraban juntos.

Melissa Paredes rompe su silencio.

MAGALY MEDINA Y SU CONVERSACIÓN CON RODRIGO CUBA

Una entrevista bastante intensa, así calificó Magaly Medina la conversación que tuvo con Rodrigo Cuba la mañana del viernes 20 de mayo. El futbolista contará toda su verdad luego que su exesposa saliera a decir que no le fue infiel y que su matrimonio acabó por un mutuo acuerdo.

“ Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló . No hubo preguntas que no quisiera contestar”, dijo la conductora de Magaly Tv: La firme.

Recordemos que el enfrentamiento entre la exreina de belleza y el jugador de Sport Boys nació nuevamente a raíz de la posible demanda que realizaría la modelo contra él por la tenencia de su hija.

SEGUIR LEYENDO: