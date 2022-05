Gisela Valcárcel se queja de Martín Vizcarra y su presunta infidelidad: “Esto es otra de las suyas”

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra. (Foto: Instagram / )

Gisela Valcárcel no pasó desapercibido la reciente polémica de infidelidad que envuelve al expresidente Martín Vizcarra con la excandidata de Somos Perú Zully Pinchi. Todo comenzó cuando el dominical Panorama expuso unas conversaciones de ambos acordando para verse en un hotel en Cusco.

Como sabemos, el exmandatario se encuentra casado con Maribel Díaz Cabello y todo apuntaría que se habría cometido infidelidad. Esta noticia ha acaparado varias portadas y ha sido comentado en varios programas en la televisión.

Por ello, la popular ‘Señito’ no dudó en expresar su incomodidad de ver en los distintos canales el tema de Martín Vizcarra. A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora televisiva compartió su fastidio.

“Cambio de canal y aquí también está Martín Vizcarra con otra de las suyas, se va de viaje se hospeda en El Monasterio y ahí va, con otra de las suyas” , escribió el último 16 de mayo causando distintas reacciones por parte de los usuarios.

Foto: Twitter

Mientras que unos apoyaban la queja de la rubia presentadora, otros le recordaron su pasado cuando se reunió con el expolítico Vladimiro Montesinos, quien ahora se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Ancón II de Lima enfrentando 63 delitos que van desde el narcotráfico hasta el asesinato.

“Debería ser más discreto como cuando te reunías con Montesinos”, comentó un usuario agregando una foto del vídeo que demostró su reunión con el sociólogo.

Cabe mencionar que, el expresidente de la República negó haberse encontrado con la excandidata en el hotel de lujo Hotel Monasterio. ”Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente (...) Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación”, dijo para RPP.

Martín Vizcarra ocultó al Poder Judicial su encuentro con una excandidata al Congreso

MAGALY MEDINA SE BURLA DE MARTÍN VÍZCARRA Y SUS SUPUESTOS CHATS

Magaly Medina no fue ajena a los chats íntimos entre el expresidente Martín Vizcarra con Zully Pinchi. “Vaya, ese informe de Panorama. Es político, pero no deja de tener ingredientes Chollywoodenses, ya se parece a mi programa. Vizcarra está casado, pero como así ampayamos a Aldo Miyashiro, parece que la tramposería es el deporte popular de los peruanos”, comentó al inicio de su programa.

La popular ‘Urraca’ se dedicó a leer las conversaciones entre Vizcarra y la excandidata al Congreso. Medina no pudo evitar reírse al momento de leer los adjetivos con los que se refería Zully Pinchi al expresidente de la República.

“Eres mi bebito, eres mi rey. Pues su bebito está casado. Él le dice todo seco, al estilo Mario Irivarren, ‘te quiero, nos vemos más tarde’. Eeeeese Vizcarra. Luego, le manda una foto, una selfie, y ella le dice ‘Fiuu, fiuuu’. Como si era wao, como si fuera Brad Pitt”, dijo entre risas.

“¡Qué tramposos estos! Para evitar el roche, él sabía que era un roche. Claro pues, es un hombre casado, pero a este mujercita parecía importarle cero. ¿Cómo hay estas mujeres que no les importan que los hombres estén casados? Van y se arriesgan. Y él, un jugador, tramposo, mentiroso. A ese tipo lo teníamos de presidente”, añadió.

Magaly Medina se burla de Martín Vizcarra por chats con Zully Pinchi | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

