Tula Rodríguez cuenta que cerró sus salones de belleza: “Ya no tengo Spa hace años”

Tula Rodríguez sorprendió al contar que cerró sus salones de belleza. (Foto: Instagram / Twitter)

¿Se quedó son negocio? Tula Rodríguez sorprendió a sus seguidores al contar que había cerrado todos los salones de belleza que hace años inauguró. Como se sabía, la presentadora televisiva era dueña de varios locales de spa a nivel nacional.

Asimismo, sus hermanas trabajaban con ella apoyándola en la administración de los centros. Sin embargo y para sorpresas de muchos, la conductora de En Boca de Todos reveló que ya no cuenta con ningún centro de belleza de su propiedad.

La actriz utilizó sus redes sociales para confesar la noticias. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la figura de América Televisión decidió responder a algunos usuarios que le preguntaron por sus salones que tenían en nombre de “Tula Spa”.

“Para todos los que me han preguntado ‘¿Tula y tu spa?’ Ya no tengo spa, hace años. Ahora mis hermanas tienen sus negocios cada una”, dijo Tula Rodríguez agregando que, al ya no contar con su negocio, ahora tiene que pagar si desea hacerse algún tratamiento como masajes, manicure, pedicure, entre otros.

LEE TAMBIÉN: Escándalos, conflictos entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona por la herencia del fallecido gerente de TV

“Ahora tengo que pagar por mis servicios. Spa ya no tengo”, señaló la exvedette aprovechando el momento para pedirle a los cibernautas que le aconsejen sobre un buen lugar para realizarse lo que necesita.

“Chicas guapas, recomiéndenme un lugar que me hagan masajes relajantes, pero así buenazos. Y si son cieguitos, mejor. De verdad, quiero probar esas manos maravillosas. Necesito para todo el cuerpo”, concluyó.

Cabe mencionar que, en el año 2015, Tula Rodríguez aseguró que no cerraría sus negocios, pese a las amenazas que estuvo recibiendo por parte de unos extorsionadores. La actriz fue hasta el Departamento de Secuestros en la Divincri de Lima para rectificar la denuncia en ese momento.

Sin embargo, ese no fue el único mal momento que la conductora vivió un terrible momento con su spa, pues en el 2014 dos delincuentes asaltaron a sus trabajadores y clientes en su local del distrito de La Victoria llevándose aproximadamente S/.2.500 y dejando un gran susto.

La conductora desea incursionar en OnlyFans. (Foto: Instagram/@tulaperu)

MAGALY MEDINA TILDA DE MEZQUINA A TULA RODRÍGUEZ

Magaly Medina expresó su indignación contra Tula Rodríguez, señalando que ella se excusa con la edad de su hija para no ponerse de acuerdo con los hijos mayores de Javier Carmona. Como se recuerda, Lucas y Tadeo indicaron que no notan intención en la conductora de llegar a una decisión en conjunto respecto a la herencia del exgerente de TV.

La periodista se refirió a las palabras de Tula por el Día de la Madre, donde señaló que ella no toma las decisiones sola. “Ella se oculta bajo la edad de su hija para hacer lo que le da la gana y no hacer lo que los deudos de su (fallecido) marido le están pidiendo, que la herencia se reparta ya y saber cuanto de plata hay en el banco, pero quién sabe si ya no hay nada”.

“Tu hija es menor de edad y en un caso de adulto. Los adultos tienen que tomar las decisiones. Tu hija podrá decirte, yo no quiero que compartas mi herencia con mis hijos mayores, pero tú eres la pensante”, indicó la conductora de Magaly TV La Firme.

Magaly Medina llama “mezquina” a Tula Rodríguez por herencia de Javier Carmona. (Video: ATV)

SEGUIR LEYENDO