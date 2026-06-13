Pablo Heredia rompe en llanto al ver clasificar a Shirley Arica en la final de ‘La Granja VIP’

El actor argentino Pablo Heredia vivió un momento de gran emoción al presenciar la clasificación de Shirley Arica a la final de ‘La Granja VIP’, el popular reality de convivencia peruano que está a punto de concluir su primera temporada. Heredia rompió en llanto al ver que su expareja aseguraba un lugar en la etapa definitiva del concurso, en una jornada marcada por la expectativa y el apoyo de sus compañeros de equipo.
La noche que antecedió a la gran final estuvo cargada de tensión y expectativa entre los participantes y los seguidores del programa. Pablo Heredia, recordado por su paso por la televisión argentina y su reciente vinculación sentimental con Shirley Arica dentro del reality, se reunió junto a parte del denominado ‘Team Víboras’ para seguir de cerca el penúltimo capítulo del certamen. Entre los presentes se encontraban Samahara Lobatón, Pati Lorena, Renato Rossini, Melissa Klug y Jesús Barco, todos ellos exintegrantes de la competencia y figuras recurrentes en la televisión de Perú.
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Durante la transmisión, la atención de los presentes se centró en la figura de Arica, quien ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público bajo el apodo de ‘La Indomable’. La emoción de Heredia resultó evidente cuando, ante las cámaras, no pudo contener las lágrimas al celebrar el triunfo de su excompañera y actual amiga. “Llegamos a la final, estamos en la final”, expresó el actor, visiblemente conmovido, mientras el grupo de amigos compartía la alegría del momento.
Chica realidad podría ganar los 100 mil soles
Shirley Arica, conocida por su carácter decidido y su participación en diversos formatos televisivos de competencia, consiguió su pase a la final tras superar una serie de desafíos y recibir el respaldo del público y sus compañeros. El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, está próximo a definir a su ganadora, con un premio de 100 mil soles para quien logre imponerse en la ronda decisiva, la cual se llevará a cabo este sábado 13 de junio.
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En el episodio previo a la final, Arica fue la primera concursante en asegurarse un lugar en la última instancia tras una votación que mantuvo en vilo a los seguidores del formato. Su regreso a la granja fue recibido con júbilo por sus aliados, especialmente por los integrantes del ‘Team Indomables’, quienes manifestaron su confianza en que la participante podría consagrarse como la absoluta ganadora del certamen.
Para alcanzar el primer puesto, Arica deberá medirse ante Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres y Gabriela Herrera, quienes también lograron llegar a la última fase del reality. La definición se llevará a cabo mediante una combinación de votos y desempeño en pruebas, lo que incrementa la expectativa de la audiencia y de los propios concursantes.
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El vínculo entre Pablo Heredia y Shirley Arica ha sido uno de los momentos más emocionantes de ‘La Granja vip’. Su romance, surgido durante la convivencia, acaparó la atención de los televidentes y generó comentarios en redes sociales y medios de espectáculos. Tras la salida de Heredia del reality, ambos mantuvieron una relación cordial, marcada por muestras de apoyo y respeto mutuo.
El desenlace de la competencia promete captar la atención de una audiencia que ha seguido con interés el desarrollo de los participantes y las relaciones personales que se han gestado en el programa. La posibilidad de que Shirley Arica logre el título de ganadora representa un hito para su carrera mediática. La final de ‘La Granja vip’ se presenta como uno de los eventos televisivos más esperados en la grilla de entretenimiento de Perú.
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El equipo de producción del reality ha anunciado que la definición contará con la presencia de todos los exconcursantes y la cobertura especial de diversos medios, lo que refuerza la expectativa en torno al desenlace. Además, confirmó que el premio para el ganador será de 100 mil soles, echando por la borda los rumores sobre la reducción de la suma económica. Además, habrá sorteos de una cuatrimoto y obsequios de mil soles para el público que participe.
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