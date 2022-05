Jorge Cuba denuncia irregularidades en pruebas psicológicas de su nieta: “Melissa presentará certificados a su favor”

Jorge Cuba sale en defensa de su hijo y desmiente a Melissa Paredes. (Foto: Captura / Instagram)

Jorge Cuba, el papá de Rodrigo Cuba, se conectó en vivo este 23 de mayo con el programa Amor y Fuego para hablar sobre la reciente entrevista de Melissa Paredes a América Hoy y la nueva conciliación que solicitó la modelo al padre de su hija con respecto a la tenencia compartida.

Entre la conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el padre del futbolista hizo una grave denuncia. Según el político, la exreina de belleza junto con su abogado presentarían pruebas psicológicas realizadas a su nieta de dudosa procedencia.

Recordemos que, la influencer señaló que su pequeña hija estaría sufriendo las consecuencias de su divorcio y estaría preparando algunos certificados psicológicos que acrediten los cambios de actitudes de su pequeña.

Sin embargo, el exfuncionario acusó al representante legal de la exconductora televisiva, pues aseguró que estaría aliado con una psicóloga para que realice los informes a favor de su cliente. A pesar de que, se negó a dar un nombre, aclaró que sabe muy bien quién sería la especialista.

LEE TAMBIÉN: “Amor” y “bebé”: Revelan chats de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes del día del ampay con Anthony Aranda

“Todo este teatro que ha armado Melissa con su abogado lo viene trabajando desde antes y viene preparando las pruebas, yo no quiero decir el nombre de la psicóloga que vaya a emitir esas pruebas porque es una psicóloga que sabemos que trabaja de la mano con el abogado”, comenzó diciendo el exfuncionario.

“Tenemos muy claro quién es la psicóloga que está opinando y va a buscar dar los certificados a medida del cliente, si van a mostrar las pruebas hay algunos psicólogos que deben ser vetados, no voy a decir el nombre, pero ya sale ventilando en un canal de televisión lo que ella piensa y siempre trabaja de la mano con ese abogado, lo tenemos clarito. Esa es su forma de trabajar del abogado”, agregó.

Esto dejó sorprendidos a los conductores de Amor y Fuego, quienes agradecieron por hacer pública la acusación. “Eso es muy peligroso”, dijo Gigi, mientras que el popular ‘Peluchín’ añadió: “Está bueno que lo haga público”.

Finalmente, Jorge Cuba indicó que su familia aceptará los resultados psicológicos de su nieta realizados por otro especialista y no del que designe el abogado de Melissa Paredes. Incluso, negó que la pequeña tenga actitudes fuera de lo normal.

“Nosotros vamos a aceptar cualquier evaluación de un especialista reconocido y nosotros hemos visto la actitud de la bebé en nuestra casa, no tiene ningún conducta anormal. Tiene reglas claras con su padre, abuela y conmigo. Su rendimiento escolar no indica nada negativo y eso lo puede certificar el colegio”, sentenció.

Papá de Rodrigo Cuba denuncia irregularidades en el pedido de Melissa Paredes para conciliar. (VIDEO: Willax TV)

JORGE CUBA VIO LLORAR A SU HIJO

Jorge Cuba no dudó en defender a su primogénito y contó que ha visto llorar a su hijo en diferentes ocasiones. Según comentó el exfuncionario, no es necesario que su hijo llore ante cámaras para evidenciar su dolor.

Recordemos que, Melissa Paredes puso en duda los los sentimientos del futbolista tras su separación y no cree que haya sufrido por el fin de su matrimonio. Ante ello, el político reveló que el pelotero derramó varias lágrimas.

“Yo quiero decirle a ella (Melissa) que Rodrigo no es actor para llorar en todas las cámaras. No sabe llorar, no es como otras personas que salen y lloran. La empleada dijo públicamente, que trabajaba con ellos, que ella lo ha visto sufrir y llorar al señor Rodrigo”, comenzó diciendo el economista.

Incluso , algunos familiares pudieron presenciar la tristeza del deportista. “A parte de eso, Rodrigo ha llorado en mi pecho, su madre y hermano lo han visto llorar. ¡¿Qué tiene esta chica?!”, dijo evidenciando su indignación.

SEGUIR LEYENDO