Melissa Paredes: Las propuestas de conciliación que presentó y que Rodrigo Cuba rechazó

Melissa Paredes detalla las propuestas de conciliación que le presentó a Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Melissa Paredes reapareció en América Hoy en una extensa entrevista con Ethel Pozo, dónde reveló cada uno de los detalles del nuevo enfrentamiento que tiene con su exesposo Rodrigo Cuba, tras solicitar una nueva conciliación para la variación de la tenencia compartida que ambos tienen por su pequeña hija.

Frente a ello, la exconductora de televisión, aclaró que algunas declaraciones de la defensa del futbolista están alejadas de la realidad y explicó los motivos por lo que ha decidido solicitar este cambio.

LAS PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN DE MELISSA PAREDES

Según explicó la modelo, ella le hizo dos propuestas a Rodrigo Cuba, en la primera expuso lo que ella deseaba, pues considera que no pasa tiempo de escolaridad con su pequeña hija, de acuerdo al régimen que actualmente rige.

Por eso, señaló que le gustaría que su pequeña viva con ella, pues de esa manera compartiría con la menor una rutina de casa como la que viven la mayoría de los niños. “Lo que yo dije fue: Los cinco días de escolaridad me gustaría que Mía cumpla un régimen, como todos los niños del Perú, que están con sus madres, que se levanta, desayunan, hacen todo lo que la mamá dice, porque toda la vida ha sido así en casa”, comentó en la entrevista.

Tras ello, explicó cada uno de los puntos. “Voy a explicar lo que yo dije en la conciliación, literal, para que luego no salgan a decir lo que han salido a decir. Yo dije, me gustaría que tenga su horario, todo claro y Rodrigo puede venir a verla todo el día si quiere, puede sacarla llevarse a su casa. (…) a lo que él quiera y encima tener los fines de semana con ella y si no pudiera los fines de semana se le cambia por otros dos días”, agregó Melissa.

Luego de explicar su postura, Melissa Paredes señaló que su abogado hizo la segunda propuesta más conciliatoria, en la que se dividían en partes iguales los días de escolaridad y variaban los fines de semana, para que cada padre pueda compartir en partes iguales todas las experiencias con la menor, pero ambos fueron rechazados.

“Después de que yo expuse lo que yo quería, mi abogado, para conciliar, le dijo que se divida la escolaridad, es decir, dos días y medio para cada uno. Por ejemplo: un lunes y martes está con la mamá y miércoles la mamá la deja en el colegio y el miércoles la recoge el papá para que este miércoles, jueves y viernes y un fin de semana cada uno intercalado. (…) Rechazó todo, los dos pedidos”, reveló.

MELISSA PAREDES NIEGA INTERÉS ECONÓMICO EN NUEVO PEDIDO

En otro momento, la actriz se mostró bastante molesta, pues asegura que se especula que ella pide este tipo de cambios para poder obtener una pensión de alimentos, por lo que se encargó de negar completamente esta especulación y reveló que dentro de su propuesta se exponía que cualquier cambio de fechas o días, no afectaría el acuerdo económico que tienen ambos debido a la tenencia compartida.

“Quiere dar a entender que busco una conciliación nueva, variar una conciliación, por plata. (…) Lo que él quiere es que la gente crea que yo estoy pidiendo una variación de tenencia por plata, cosa que es totalmente falso. En el documento de conciliación que he mandado, ahí especifico bien claro, es más mi abogado no lo había puesto, pero no lo había puesto y yo le dije: por favor necesito que pongas esto. Dice ahí que no se tocará ese tema (económico)”, sentenció Melissa Paredes.

SEGUIR LEYENDO