Jazmín Pinedo critica a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Para mí no es correcto que hayan dado entrevistas”

Jazmín Pinedo piensa que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba deben priorizar la salud mental de su hija y no los egos y orgullos. | VIDEO: América Hoy

Jazmín Pinedo lamentó hoy en el programa ‘América Hoy’ que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba estén involucrados en un nuevo escándalo mediático por la tenencia de su pequeña. La popular ‘Chinita’ sostuvo que para ella no es correcto que el futbolista y la modelo hayan salido a dar entrevistas, porque “hay que priorizar la salud mental de una niña” y que ahora no es importante quién tiene la razón o no, sino “tener paz”.

“Yo creo que una persona que ha pasado por una situación tan complicada, como la de este sueño que se te viene abajo de la familia feliz, del hogar. Es importante en este punto priorizar. Priorizar más que dejarse llevar por el ego, por el orgullo, por el ‘yo tengo la razón y tú estás mintiendo’ por lo que viene en el futuro que es realmente lo que importa. Para mí no es correcto que ella y él hayan dado la entrevista. Para mí se tiene que priorizar la salud mental de una niña”, dijo la también conductora de TV tras escuchar las declaraciones de Melissa Paredes a Ethel Pozo.

Sotuvo que “acá no importa quién tiene la razón o no, yo lo digo por expriencia propia. No es importante tener la razón, es importante tener paz” y que la situación de Melissa y el ‘Gato’ se les ha escapado de las manos.

“Esta situación no es fácil y el entendimiento que Gino y yo hemos alcanzado con el tiempo ha sido porque hemos priorizado que mi hija sea feliz. Ella no tiene horarios para ver a su papá. Mi hija vive conmigo, pero Gino vive en el edificio de al lado, él puede venir a mi casa las veces que le da la gana”, recalcó la exconductora de ‘Esto es Guerra’.

Jazmín Pinedo criticó actitud de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por dar entrevistas y no priorizar la paz y tranquilidad de su hija

MELISSA NI EL GATO SON VÍCTIMAS

En otro momento de la entrevista, Jazmín Pinedo fue muy clara al indicar que en esta situación nadie es una víctima, pues ambos cometieron errores y que la única que al final va a pagar los “platos rotos” de esta guerra mediática, es la niña.

“Me parece válido que Melissa diga que no es una víctima. Creo que acá él, el Gato, tampoco es una víctima. Aquí la única víctima es su hija e insisto, gáganse cargo los dos, ella de sus errores, porque nadie es libre de cometerlos, pero él también tiene que hacerse cargo, porque en una relación cuando algo no funciona no solo es culpa de una parte. Aquí nadie es pobrecito, nadie es una víctima, aquí la única persona que va a terminar pagando los platos rotos es la niña”, manifestó.

Melissa Paredes decidió contar su verdad en el programa de Ethel Pozo, donde lloró y lamentó que la descalifiquen como madre por haber cometido un error y que ella solo quiere estar más cerca de su hija. En tanto, hoy Magaly Medina transmitirá la entrevista que Rodrigo Cuba le dio la semana pasada a raíz del pedido de variación de la conciliación que su expareja tenía con él desde diciembre del año pasado, cuando se desató el escándalo del ampay con el bailarín Anthony Aranda.

